16.05.2018

Skalierbare integrierte Connectivity‐Plattform plus Antennentechnik Vernetzung

Die Connectivity‐Plattform MAX (Modular Automotive Connectivity Solution) von Laird ermöglicht als zentraler Knotenpunkt im Fahrzeug die Vernetzung nach innen und außen. Die Lösung ist skalierbar, basiert auf einem offenen Software‐Konzept und wird durch herstellereigene Antennen-Systemtechnik vervollständigt.

Laird liefert mit der Connectivity-Plattform MAX (Modular Automotive Connectivity Solution) eine integrierte und skalierbare Lösung, die Kommunikationstechnologien flexibel in einem Produkt vereint. Damit wird in Kombination mit einem integrierten Antennensystem von Laird die drahtlose Vernetzung sowohl innerhalb des Fahrzeugs als auch nach außen gewährleistet. MAX ist eine Vernetzungslösung, die individuell konfiguriert werden kann. Zu den auf MAX realisierbaren Applikationen gehören die Internet-Gateway-Funktionalität, ein Remote-Diagnosetool, ein Remote-Control-System, Ortungsfunktionen sowie eine Erfassung der Fahrerstatistiken. Zusätzlich ermöglicht MAX sichere Software-Updates per Firmware-over-the-Air-Funktionalität (FOTA). Die Plattform verfügt über eine Linux-basierte Software und ein Hardware-Security-Modul (HSM). Fahrzeug-Kommunikationsgeräte, die auf der MAX-Plattform basieren, arbeiten mit allen gängigen Konnektivitätstechnologien inklusive Mobilfunk, WLAN und Bluetooth. Die fahrzeuginterne Kommunikation mit anderen Steuergeräten setzt auf CAN und Automotive Ethernet, um eine hohe Datenbandbreite zu erreichen.

Die Plattform ist umweltfreundlich, da durch den Einsatz maßgeschneiderter Features die Anzahl der Komponenten und deren Gewicht begrenzt wird. Durch die Optimierung des Energiemanagements wird der Stromverbrauch reduziert, was für Elektrofahrzeuge ein Differenzierungsvorteil ist.

Die Serienproduktion der MAX-Plattform startet voraussichtlich im Frühjahr 2019, erste Testprojekte laufen bereits. Die Plattform kann zukünftig als Kommunikationsgrundlage für vernetzte und autonome Fahrzeuge dienen, insbesondere im Zusammenhang mit „Smart Cities“, ist aber ebenso für den Einsatz bei LKWs, Gabelstablern oder Maschinen im Zuge der vernetzten Logistik oder für Smart Farming in der Landwirtschaft geeignet. © Laird

