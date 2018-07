Merken Gemerkt

27.07.2018

Simultane Datenerfassung von acht Analogeingängen Messen und Testen

Mit dem USB-Messmodul USB-1608FS-Plus bietet Measurement Computing (MCC) eine Lösung für die simultane Datenerfassung von bis zu acht Analogsignalen an. Die Eingänge sind mit jeweils einem 16-Bit A/D-Wandler pro Kanal ausgestattet. Damit können die Signale phasentreu erfasst werden.

Neben den Analogeingängen verfügt das Multifunktionsmodul noch über acht digitale I/O-Kanäle und einen Zählereingang. Außerdem stehen Anschlüsse für einen externen Trigger und eine bidirektionale Clock bereit. © Measurement Computing

Die Module der USB-1608FS-Plus Serie werden ab EUR 410,- angeboten. Sie kommen ohne externes Netzteil aus und werden über das USB-Kabel mit Strom versorgt. Der Signalanschluss erfolgt über Schraubklemmen. Die acht analogen Eingänge können mit einer Abtastrate von bis zu 50 kHz pro Kanal bzw. einer Summenabtastrate von 400 kHz simultan und synchron betrieben werden. Der Eingangsspannungsbereich ist per Software auf ± 1 V, ± 2 V, ± 5 V oder ± 10 V einstellbar. Das Messgerät ist auch als OEM-Variante ohne Gehäuse erhältlich; hier erfolgt der Anschluss über Pfostenstecker.

Das Modul kann einfach sowohl an Windows und Linux als auch an Android Applikationen angebunden werden. Entsprechende Universal Libraries werden vom Hersteller angeboten. Anwender, die eine Lösung ohne Programmieraufwand suchen, um Messdaten zu erfassen, zu visualisieren oder abzuspeichern, können auf die Datenlogger-Programme DAQami , TracerDAQ und TracerDAQ Pro zurückgreifen. Die Anbindung des Geräts an Messtechnikprogramme, wie beispielsweise LabView, DASYLab und MATLAB wird ebenfalls unterstützt.

