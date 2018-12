Merken Gemerkt

20.12.2018

Simulator für die Erprobung autonomer Lösungen Simulation

AImotive, ein Serviceanbieter von autonomer Technologie, hat den aiSim2 Simulator veröffentlicht, um die Geschwindigkeit und Qualität für die Erprobung und Validierung von selbstfahrenden Lösungen zu verbessern. aiSim2 ist die nächste Generation des aiSim Simulators, der für ein hohes Niveau von physischem Realismus, den deterministischen Lauf, für optimierte Hardwarenutzung und Flexibilität sorgen soll.

Ein Merkmal von aiSim2 ist seine Fähigkeit, eine höhere Qualität an physikalischem Realismus zu erreichen als die Spiel-Engine basierte Lösungen. Obwohl Spiel-Engines eindrucksvolle visuelle Leistungen in Echtzeit anbieten, tun sie das auf Kosten der strengen Einhaltung der physikalischen Gesetze. Vor allem kann sich das Licht in einer Weise verhalten, die in der physikalischen Wirklichkeit unmöglich ist. aiSim2 wurde so geplant, dass er diese Beschränkungen überwinden kann.

aiSim2 sichert einen grundsätzlich deterministischen Lauf. Wegen der Beschränkungen der Spiel-Engines werden Testläufe auf einem Spiel-Engine basierten Simulator keine deterministischen Ergebnisse produzieren. Das bedeutet, dass in dem System durchgeführte, identische Testläufe durch geringe Unterschiede beim Rechenverlauf verschiedene Resultate ergeben können. Die aiSim2-Engine wurde geplant, um deterministisch zu sein; alle Frames werden auf der gleichen Weise auf einem pixelperfekten Niveau gerendert, wann immer sie geladen oder erneut geladen werden. Demzufolge bekommt während der Erprobung das selbstfahrende System auf konsistenter Weise den gleichen Input in der gleichen Weise. Das bedeutet dass die unterschiedlichen Ergebnisse nicht durch die geringfügig unterschiedlich gerenderten Frames entstehen, sondern durch die Veränderungen im selbstfahrenden System.

Dieser Determinismus ist auch das zentrale Element, der dir Flexibilität des Systems sichert, sodass alle Frames an heterogenen Hardwareplattformen vom Laptop bis zur Cloud genau gleich gerendert werden.

aiSim2 ist basiert auf Erfahrungen, die AImotive während der Entwicklung von aiDrive – einer full-Stack Softwarelösung für das selbstfahrende Fahrzeug – gesammelt hat. Der neue Simulator bietet Flexibilität und Skalierbarkeit durch die Hardwareunabhängigkeit und die Verwendung von The Khronos Group’s Vulkan API an. Somit wird die Portabilität und Flexibilität maximiert, wodurch eine Ausführung auf einem breiten Spektrum von Einzel- und Mehrfach-GPU Systemkonfigurationen ermöglicht wird.

„Selbstfahrende Autos sind eine der wichtigsten – und anspruchsvollsten – Applikationen von Computervision. Die Simulation ist eine überzeugende Technik, die behilflich ist robuste Validierung zu erreichen, mit der man sichere selbstfahrende Systeme entwickeln kann,“ sagte Jeff Bier, der Gründer von Embedded Vision Alliance.

AImotive arbeitet zurzeit an autonomer Fahrzeugtechnologie durch die Entwicklung seines selbstfahrenden Software-Stack aiDrive und des aiSim Simulators gemeinsam mit Partnern wie Groupe PSA und Samsung. aiSim2 wird auf der CES 2019 in Januar vorgestellt und wird für Lizenzierung ab Q1 2019 verfügbar sein. © AImotive

