Merken Gemerkt

Merken

29.10.2019

Simulationsumgebung für die Entwicklung automomer Fahrzeuge Forschung und Entwicklung

Für die Validierung von Kamera-, Lidar- und Radarsensoren bietet dSpace Entwicklern eine Simulationsumgebung an, mit der diese Sensorsysteme in Hardware-in-the-Loop (HIL)-Verfahren oder virtuell in Model- (MIL) oder Software-in-the-Loop-Simulationen (SIL) auch cloudbasiert abgesichert werden können.

Sensor Simulation läuft auf PC-Hardware-Plattformen. Für maximale Performance bietet dSPACE den Sensor Simulation PC an, der mit einer Grafikprozessoreinheit (GPU) ausgestattet ist, auf der die Sensormodelle ausgeführt werden. © dSpace

Die dSpace Sensor Simulation bietet ihren Nutzern über Bibliothek-Menüs Modelle für die Sensorumgebung an. Mit ihnen können virtuelle 3D-Welten erzeugt werden, in die reale Objekte wie Verkehrsteilnehmer, Verkehrszeichen oder Randbebauung in die Umgebung des selbstfahrenden Fahrzeugs eingefügt werden. Über die Menüs können die Nutzer auch auf eine Materialdatenbank zugreifen, die bereits mehr als 1.300 Objekte und 170 vordefinierte Materialien enthält und die von den Nutzern weiter vervollständigt werden kann. Zudem liefert die Software Sensormodelle für Radar, Lidar und Kameras und bietet für den Test von Perzeptions-, Fusions- oder Applikationslogiken geeignete Modelle an.

Sensor Simulation unterstützt die Wiederverwendung von Modellen und Testszenarien auf verschiedenen Plattformen. Tests, die auf dem PC des Entwicklers erstellt und verwendet werden, können auf einem HIL- oder SIL-Simulator oder in der Cloud durchgeführt werden. Dies ermöglicht eine Skalierung, so dass Entwickler laut dSpace in kurzer Zeit viele Tests durchführen können.

weitere Informationen