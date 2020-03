Merken Gemerkt

05.03.2020

Simulationstool evaluiert Leistungsbauteile und ICs Verifikation

Der „Rohm Solution Simulator“ von Rohm Semiconductor ist ein webbasiertes Simulationstool zur gleichzeitigen Evaluation von Leistungsbauteilen und ICs. Entwickler von elektronischen Schaltungen und Systemen im Automobilbereich können damit Stromversorgungs- und Treiber-ICs sowie Leistungsbauteile wie SiC- und IGBT-Produkte des Herstellers unter nahezu realen Bedingungen evaluieren.

© Rohm Semiconductor

Zunächst sind Lösungen für 44 Schaltungen verfügbar; weitere Schaltungen werden folgen und das Spektrum wird in Richtung Stromversorgungs- und LED-Treiber-ICs ausgedehnt. Rohm will in naher Zukunft auch Modelle für die thermische Simulation anbieten.

Rohm stellt Anwendern bereits SPICE-Modelle zur Verfügung, die die elektrischen Eigenschaften von Produkten durch Simulation getreu nachbilden sowie die Validierung von thermischen Designs hinsichtlich der Wärmeerzeugung und Wärmeableitung mittels strömungsmechanischer Analyse. Mit dem neuen Simulator unterstützt das Unternehmen die Entwicklung von Anwendungsschaltungen zur Maximierung der Eigenschaften von Treiber-ICs und Leistungsbauteilen, die im Automobilbereich eine hohe Leistung bereitstellen sollen. Außerdem wird ein Simulator zur vollständigen Schaltungsverifizierung mit diesen Bauteilen angeboten.

Der Simulator läuft in der Cloud

Der Solution Simulator ist ein webbasiertes elektronisches Tool zur Simulation einer Vielzahl von Schaltungen. Die Palette reicht von der anfänglichen Entwicklung, die die Auswahl von Komponenten und die Verifizierung einzelner Geräte umfasst, bis hin zur Verifikation auf Systemebene. Der Simulator läuft auf der SystemVision Cloud (SVC) Simulationsplattform von Mentor, a Siemens business.

Anwender der SVC-Plattform und solche mit neu registrierten SVC-Accounts können die im Solution Simulator ausgeführten Simulationsdaten in den Arbeitsbereich ihrer SVC-Umgebung integrieren und Systemschaltungen unter realistischen Bedingungen verifizieren, die der tatsächlichen Nutzung nahe kommen (einschließlich Anpassungen).

Um den Entwicklungsaufwand der Anwender zu reduzieren und gleichzeitig die Evaluierung zu erleichtern, stellt Rohm zusätzliche Lösungen für Anwendungsschaltungen und Produkte bereit, die mit dem Solution Simulator kompatibel sind. Zudem bietet der Hersteller Solutions EVKs (Evaluation Kits) an, mit denen simulierte Schaltungen im Ist-Zustand evaluiert werden können.

Zusätzlich zu den für den Solution Simulator registrierten Schaltkreisen bietet Rohm Solutions EVKs (Evaluation Kit) an. Dazu gehört zum Beispiel ein Power-Tree-Board, das die ideale Konfiguration von Stromversorgungs-ICs für Kfz-Stromversorgungssysteme empfiehlt. Außerdem unterstützt es EMV- und thermische Designs, die bei der Anwendungsentwicklung unter Umständen Probleme verursachen. Kunden können das Kit nicht nur für die Simulation, sondern auch als Design- und Verifikationswerkzeug einsetzen. © Rohm Semiconductor

