24.07.2017

Sicherheitszertifizierte 10-nF-MLCCs

Knowles hat seine unter der Marke Syfer laufende Baureihe an sicherheitszertifzierten X1/Y2-Kondensatoren für 250V Wechselspannung um Versionen bis 10 nF erweitert.

10-nF-B16-Kondensatoren

Verfügbar in einer 2220-Gehäusegröße bieten diese Kondensatoren mit X7R-Dielektrikum die Option größerer Gesamtkapazität auf dem Board oder eine verringerte Bauteilanzahl. So können sie beispielsweise den Platz zweier parallel geschalteter 4,7-nF-X1/Y2-Kondensatoren einnehmen und so Komponentenanzahl, Größe und Gewicht reduzieren.

Die Baureihe umfasst eine breite Palette oberflächenmontierbarer MLCCs der Klasse X2/Y2 für 250V Wechselspannung. Alle sicherheitszertifizierten Kondensatoren von Knowles erfüllen die internationalen UL- und TÜV-Spezifikationen (UL im Prozess), um Entwicklern die Option zu bieten, bedrahtete Folien-Typen durch einen oberflächenmontierbaren keramischen Vielschichtkondensator zu ersetzen. Sie eignen sich für Pick&Place-Montage, benötigen weniger Platz, weisen ein niedrigeres Profil auf und sind auch in einer FlexiCap-Version verfügbar. Damit lässt sich laut Anbieter das Risiko von Brüchen durch mechanischen Stress reduzieren. Die Bauteile erfüllen REACH, RoHS und ELV.

Die 10-nF-B16-Kondensatoren sind gegenwärtig in der Vorserie und bereits von Automobilherstellern freigegeben. Anwendungen umfassen auch AC/DC-Stromversorgungen und Plug-in-Ladesysteme, bei denen Schaltungen an Netzversorgungssysteme angeschlossen werden und Blitzschläge oder andere Spannungstransienten eine Bedrohung für elektronische Geräte darstellen.

MLCCs kommen seit Jahren in Automotive-Anwendungen zum Einsatz. Aktuell sind jedoch neue Anforderungen hinsichtlich Nennspannung und Größe der Komponenten zu erfüllen. Zum Beispiel werden in der Steuerungselektronik MLCC-Technologien verwendet, um moderne On-Board-Ladesysteme mit involvierter Netzwechselspannung zu betreiben.

