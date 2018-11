Merken Gemerkt

28.11.2018

Sicherheitsisolierte CAN-FD-Transceiver für Netzwerke mit 12 MBit/s Bussysteme

Eine Erweiterung seiner Transceiver-Reihe für CAN-FD-Anwendungen (Controller Area Network with Flexible Datarate) hat Analog Devices angekündigt. Die galvanisch isolierten iCoupler-Digitalisolator-ICs der Serie ADM3055E sind mit 12 MBit/s für künftige Anforderungen ausgelegt, ohne die Abwärts-Kompatibilität zu bestehenden CAN- und CAN-FD-Designs aufzugeben.

© Analog Devices

Die ADM3055E Serie mit verstärkter Isolation verfügt über einen durch geringe Störabstrahlungen gekennzeichneten, isolierten isoPower-Gleichspannungswandler mit gesteigerter Robustheit, was eine Markteinführung von CAN-Knoten mit voller Sicherheitsisolation ermöglicht.

Mit der zur nächsten Generation zählenden CAN-FD-Serie ADM3055E können Designer dank der kürzeren Schleifenlaufzeiten von max. 150 ns und dank des erweiterten Gleichtaktbereichs höhere Datenraten und größere Kabellängen erzielen. Ein integrierter isolierter Gleichspannungswandler macht eine separate Stromversorgung für die isolierte Seite des Busses entbehrlich. Der hohe Integrationsgrad, kombiniert mit der einfachen Erlangung der Störemissions- und ESD-Zertifizierungen sowie einer integrierten, isolierten Stromversorgung gibt Designern die Möglichkeit, die Entwicklungskosten, den Bedarf an Leiterplattenfläche und die Abmessungen der Gesamtlösung zu reduzieren, ohne dass die Restriktionen existierender isolierter Produkte und Lösungen in Kauf genommen werden müssen. In Kürze werden zusätzlich Versionen mit niedrigeren Isolationswerten lieferbar sein.

Technische Eigenschaften der Serie ADM3055E:

Einhaltung der Emissions-Standards EN 55022/CISPR 22 Klasse B auf einer zweilagigen Leiterplatte

ESD-Festigkeit gemäß IEC61000-4-2 Level 4 (±8 kV Kontakt- und ±15 kV Luftentladung)

Busfehlerschutz bis ±40 V an den CAN-Bus-Pins

±25 V Gleichtaktbereich

Logikseitige VCC von 5 V mit isolationsseitigen VIO-Optionen für Versorgungsspannungen von 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V und 5,0 V

