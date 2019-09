Merken Gemerkt

11.09.2019

Sicherheit im Auto durch Funkwellen-Technologie Bildgebungstechnologie

Das israelische Unternehmen Vayyar hat eine Sicherheitslösung für den Fahrzeug-Innenraum entwickelt, nur wenige Sensoren benötigt und die Privatsphäre der Fahrgäste schützt. Damit sollen z.B. Hitzetode in verschlossenen Fahrzeugen vermieden werden.

Seit 1998 sind über 800 Kinder an den Folgen eines Hitzschlags gestorben, die bei Temperaturen von über 70° C im Auto zurückgelassen wurden. Bis 2022 soll die Technologie zur Erkennung von Kindern im Auto (Child Presence Detection) für jedes neue Auto selbstverständlich sein. Dies wird unter anderem durch den HOT CARS Act in den USA vorgeschrieben und für die Sicherheitsbewertung durch den Euro NCAP berücksichtigt.

Die 4D Imaging-Sensoren von Vayyar schaffen eine ganzheitliche Lösung für Hersteller, um die Sicherheit im Innenraum zu maximieren und Hitzetode zu verhindern. Die Sensoren können ein zurückgelassenes Kind erkennen, auch wenn es zugedeckt ist oder sich in einem Kindersitz befindet. Auf diese Weise kann das Auto sofort Benachrichtigungen an das Telefon des Fahrers senden, um ihn über diese lebensbedrohliche Situation zu informieren.

Darüber hinaus kann das System zwischen Erwachsenen und Kindern unterscheiden, Fehlalarme vermeiden und die Aufmerksamkeit der abgelenkten Eltern auf sich ziehen. Diese Technologie wurde im vergangenen Jahr getestet und ist Anfang 2020 serienreif. Verschiedene OEMs und Tier1-Zulieferer arbeiten bereits mit Vayyar-Lösungen.

Technische Details

Das 4D-Bildgebungssystem der Sensoren zeigt eine hochauflösende Punktwolke in Echtzeit, einschließlich Dimension, Form, Lage und Bewegung von Personen und Objekten, unabhängig von Umgebungsbedingungen wie Dunkelheit, Licht, Farben, Nebel oder Regen. Zu den Sicherheitslösungen in der Kabine gehören Gurterinnerungen (SBR), optimierte Airbagauslösung und COPD-Warnungen (Child Occupancy & Presence Detection).

Vayyar ist nach eigenen Angaben der erste Hersteller weltweit, der eine Dual-Band-Radarlösung für die Innen- und Außenabdeckung von Fahrzeugen anbietet. Die Sensoren sind mit 79 GHz und 60 GHz Bändern kompatibel, um den Funkbestimmungen der USA, der EU und Japans zu entsprechen. Ein Entwicklungskit mit Software ist verfügbar.

