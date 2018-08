Merken Gemerkt

06.08.2018

Sicherere Software für autonomes Fahren entwickeln ADAS

Die Softwareentwicklungs- und Verifikationswerkzeuge von AdaCore helfen, die Sicherheit automobiler, autonomer und innovativer Fahrerassistenzsysteme zu steigern. Gleichzeitig erleichtern sie Technologie-Upgrades und die Umsetzung neuer Anforderungen.

Die AdaCore-Produkte können die Erstellung und Verifikation von sicherer, geschützter und hochintegrierter Software optimieren, die in automobilen, autonomen und modernen Fahrerassistenzsystemen zu finden ist. Zu diesen Produkten gehört die qualifizierbare und modellbasierte Entwicklungs- und Verifikationstoolsuite QGen, die Code in MISRA-C oder der formal analysierbaren SPARK-Sprache aus einer sicheren Untermenge von Simulink- und Stateflow-Modellen generiert. Dazu kommen die Entwicklungsumgebungen GNAT Pro Ada, C und C++, das auf formalen Methoden basierte Analysewerkzeug SPARK Pro, sowie der Advanced Static Analyzer CodePeer for Ada, der gefährliche Schwachstellen – einschließlich solcher aus der Liste SANS/CWE Top 25 Most Dangerous Software Errors – erkennen kann.

Die Tools unterstützen ADAS-Entwickler dabei, integrierte Software für sicherheitskritische Anwendungen zu erstellen und zu verifizieren; Standards und Regularien zu erfüllen oder zu übertreffen; Softwareentwicklung und -tests zu optimieren; mit mehreren Programmiersprachen und Workflow-Tools zusammenzuarbeiten; die Einführung neuer Technologien zu fördern und Systeme mit zusätzlichen Funktionen und Fähigkeiten zu erweitern und um Schritt zu halten mit den zukünftigen Sicherheits- und Zertifizierungsanforderungen.

Entwicklungsumgebung GNAT Pro für Ada, C und C++: ein Toolset für Design, Implementierung und Verwaltung von Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit und Wartbarkeit erfordern;

Das statische Analysetool CodePeer: ein automatischer Ada-Code Reviewer und Validator, der Fehler sowohl während der Entwicklung als auch nachträglich bei vorhandener Software erkennen und beseitigen kann;

Die Verifikationsumgebung SPARK Pro: ein Toolset, das auf formalen Methoden basiert und hochsichere Systeme adressiert;

Die modellbasierte Entwicklungsumgebung QGen für sicherheitskritische Steuerungssysteme: sie bietet einen qualifizier- und anpassbaren Codegenerator und statischen Verifier für Simulink und Stateflow-Modelle sowie einen Debugger auf Modellebene.

