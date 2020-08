Merken Gemerkt

Sicherer laden mit der neuen Generation Charge Controller CC613

Die wachsende Zahl an Elektrofahrzeugen steigert den Bedarf an eine flächendeckende Ladeinfrastruktur. Ein wichtiger Bereich ist hierbei das AC-Laden gem. IEC 61851-1 über das bestehende 230 V/400 V Wechselspannungsnetz. Der eingesetzte Laderegler ist dabei das Gehirn einer AC-Ladesäule, da er verantwortlich für die Steuerung, Überwachung, Autorisierung und die Abrechnung des Ladevorgangs ist.

Der neue Charge Controller CC613 von Bender ist ein innovativer, intelligenter und kompakter AC-Laderegler mit einer Vielzahl an technischen Features. So verfügt auch die neue Generation über ein dynamisches Lastmanagement (DLM), mit dem sich die zur Verfügung stehende Leistung optimal unter allen Ladepunkten aufteilen lässt.



Über die integrierte Ethernet-Schnittstelle lässt sich der CC613 in ein bestehendes Netzwerk integrieren. Mit seinem Powerline Communication Standard (PLC) nach ISO 15118 befähigt er die Ladestation zur Umsetzung von Plug & Charge.



Neu ist die integrierte Not-Entriegelung, die im Fall eines Spannungsausfalls die Ladestecker-Verriegelung sicher freigibt. Im Bereich der elektrischen Sicherheit ist der CC613 außerdem um eine „Weld-Check“-Funktion und eine kontinuierliche PE-Überwachung erweitert worden.



Kosten lassen sich durch das integrierte 230 V-Steuerrelais, welches das Leistungsschütz direkt ansteuert, sowie durch die integrierte DC-Fehlerstromerkennung nach IEC 62955 minimieren, da der Einsatz eines RCD Typ B entfällt. Der deutlich kostengünstigere RCD Typ A ist völlig ausreichend.



Durch die regelmäßigen Softwareupdates bleibt der CC613 immer auf dem neusten Stand.

