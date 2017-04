Merken Gemerkt

Merken

13.04.2017

Sichere Spannungsmessung an Batterien und Brennstoffzellen

Knapp ein Jahr nach der Markteinführung der vierten Produktgeneration hat Smart Testsolutions die Funktion seiner Systeme zur Spannungserfassung an Brennstoffzellen und Batterien erneut erweitert.

System zur Spannungsüberwachung an Brennstoffzellen und Batterien mit 42 zehnkanaligen Messmodulen und einem Mastermodul (vorne im Bild), das als Prozessrechner und Datenlogger dient. (© Emanuel Zifreund / SMART TESTSOLUTIONS)

Durch den Ausbau der Systemsoftware können Anwender eigene Sicherheitsstrategien für den Betrieb ihrer Mess- und Testsysteme entwickeln und umsetzen. Wie sich das System nach einem Fehlerereignis konkret verhält, kann der Kunde mit-tels Lua-Skripting nun selbst definieren und konfigurieren und die Konfiguration je nach Anwendungsfall immer wieder verändern. Das vordefinierte SMART-Recovery-Konzept umfasst zwei Stufen. In der ersten Stufe wird kontinuierlich überwacht, ob alle Messmodule Messdaten liefern und ob diese plausibel sind. Gibt es Unstimmig-keiten wird zunächst ein Soft Reset ausgelöst. Führt dieser nicht zum Erfolg, folgt ein Master-Reset, das heißt die Messmodule werden aus- und wieder angeschaltet, so dass sie wieder in den Standard -Messbetrieb zurückkehren. Wie lang die Rückkehr in den Standard-Messbetrieb dauert ist dabei ebenso konfigurierbar wie die Länge des Timeout. Für das Logging und die Datenverarbeitung ist in einem SMART-CVM-System (Cell Voltage Monitoring) das sogenannte Mastermodul zuständig, das außer-dem für die Anbindung an schnelle Kommunikationsbusse wie LVDS und EtherCAT sorgt. Dank der aktuellen Erweiterung zeichnet es sämtliche systemrelevanten Daten kontinuierlich auf und speichert sie. Zu Diagnosezwecken können diese Daten via CAN ausgelesen werden.

