05.04.2018

Sichere Automotive-Ethernet-Switches in NVIDIA-DRIVE-Pegasus-Plattform integriert Autonomes Fahren

Der sichere Automotive-Ethernet-Switch 88Q5050 von Marvell wurde in die NVIDIA-DRIVE-Pegasus-Plattform für autonome Fahrzeuge integriert. Damit steht eine Lösung mit Embedded Security innerhalb des Cores zur Verfügung. Der Switch unterstützt Multi-Gigabit-Anwendungen, damit Fahrzeughersteller ein Netzwerk in ihre Autos integrieren können, das Sensorfusion, Kameras, Sicherheit und Diagnose unterstützt. Die Embedded-Security-Technologie verhindert dabei Cyberangriffe auf Fahrzeuge.

Die NVIDIA-DRIVE-Pegasus-Plattform wurde entwickelt, um autonomes Fahren auf Level 5 zu unterstützen und über 320 Billionen Operationen pro Sekunde zu berechnen. Die Plattform kombiniert Deep Learning, Sensorfusion und Surround-Vision, um ein Verständnis dafür zu bekommen, was in Echtzeit rund um das Fahrzeug passiert. Der sichere Layer-2-Managed IP-Switch 88Q5050 ermöglicht die schnelle und sichere Übertragung dieser Daten in vernetzten Fahrzeugen der nächsten Generation.

Automotive Ethernet wurde speziell aufgrund des zunehmenden Risikos durch Cyberkriminalität entwickelt und ist sicherer als frühere Protokolle, die zur Datenanbindung in Fahrzeugen verwendet werden, wie z.B. CAN (Controller Area Network). Marvells 88Q5050 basiert auf einer DPI-Engine (Deep Packet Inspection) und einer Trusted-Boot-Funktion, um robuste Sicherheit zu gewährleisten. Der Switch unterstützt außerdem Blacklist- und Whitelisting-Adressen an allen seinen Ethernet-Ports, um die Sicherheit insbesondere bei Denial-of-Service-Angriffen weiter zu verbessern.

Der Ethernet-Switch ist AEC-Q100-qualifiziert, erfüllt die Branchenstandards und hält in rauen Fahrzeugumgebungen Stand. Er unterstützt mehrere integrierte 100BASE-T1-PHYs sowie 1000BASE-T1-Schnittstellen und lässt sich mit Marvells bereits angekündigten 1000BASE-T1-PHY-Baustein 88Q2112 verbinden.

