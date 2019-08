Merken Gemerkt

27.08.2019

SIC-Transceiver für CAN FD Vernetzung

Um die Nutzung von CAN-FD-Netzwerken zu verbessern, werden sogenannte SIC-Transceiver (Signal Improvement Capability) entwickelt. Sie wurden kürzlich vom gemeinnützigen Verein CAN in Automation (CiA) standardisiert und die Informationen in der CiA 601-4-Spezifikation veröffentlicht.

© CiA

Automobilhersteller nutzen CiA 604-1 für die Entwicklung neuer CAN-FD-Steuergeräte. CAN FD ist in ISO 11898:2016 international genormt. Diese Norm erlaubt in der Datenphase eines CAN-FD-Telegrammes Bitraten höher als 1 MBit/s. Die erreichbare Übertragungsgeschwindigkeit hängt von der Netzwerktopologie sowie den gewählten Komponenten wie Kabel und Steckverbindern ab.

Verwendet man eine Buslinien-Topologie mit sehr kurzen Stichleitungen, so kann man 2 MBit/s beziehungsweise 5 MBit/s erreichen. Das hängt untern anderem von den gewählten Transceivern ab. Bei nicht idealer Netzwerkauslegung muss man die Bitrate reduzieren. Alternativ kann man sogenannte SIC-Transceiver (Signal Improvement Capability) verwenden, die das „Klingeln“ auf den Signalleitungen unterdrücken. Die SIC-Transceiver sind jetzt in CiA 601-4 spezifiziert. Es gibt zwei unterschiedliche Implementierungen: die eine unterdrückt das „Klingeln“ beim Senden, die andere filtert das „Klingeln“ beim Empfangen.

Kürzlich gab der Verein CAN in Automation (CiA) die zweite Version der Spezifikation CiA 601-4 heraus. Entsprechende SIC-Transceiver werden demnächst von diversen Herstellern erhältlich sein. © CiA

