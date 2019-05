Merken Gemerkt

03.05.2019

SiC-MOSFETs und SiC-Schottky-Barriere-Dioden Leistungselektronik

Microchip kündigt über seine Tochter Microsemi die Fertigungsfreigabe einer Serie von SiC-Leistungselektronik-Bauelementen an, die sich durch Robustheit und Wide-Bandgap-Technologie (Halbleiter mit breiter Bandlücke) auszeichnen. Es handelt sich um 700V-MOSFETs sowie 700- und 1200V-Schottky-Barriere-Dioden, die u.a. für Anwendungen in Elektrofahrzeugen geeignet sind.

Die 700V-SiC-MOSFETs sowie 700- und 1200V-SiC-Schottky-Barriere-Dioden (SBDs) ergänzen das bestehende Angebot an SiC-Leistungsmodulen. Die über 35 diskreten Bauelemente, die zu Microchips Portfolio hinzugefügt wurden, sind in Serienstückzahlen erhältlich und werden durch Entwicklungsdienstleistungen, Tools und Referenzdesigns unterstützt. Ihre Robustheit wurde in Tests nachgewiesen. Das Angebot an SiC-Dies, diskreten Bauelementen und Leistungsmodulen umfasst verschiedene Spannungen, Stromstärken und Gehäusearten.

Die SiC-MOSFETs und -SBDs ermöglichen ein effizienteres Schalten bei höheren Frequenzen und durchlaufen Robustheitstests auf einem Niveau, das langfristige Zuverlässigkeit gewährleistet. Die SiC-SBDs schneiden bei diesen UIS-Robustheitstests (Unclamped Inductive Switching) laut Hersteller etwa um 20% besser ab als andere SiC-Dioden. Bei diesen Tests wird gemessen, wie gut die Bauelemente einer Verschlechterung oder einem vorzeitigen Ausfall unter Lawinenbedingungen standhalten. Diese treten auf, wenn eine Spannungsspitze die Durchbruchsspannung des Bauelements übersteigt.

Die SiC-Bauelemente werden durch Microchips Obsoleszenzpraxis unterstützt, die gewährleistet, dass Bausteine so lange produziert werden, wie sie von den Kunden benötigt werden. Das Angebot wird durch SiC-SPICE-Modelle, Referenzdesigns für SiC-Treiberboards und ein PFC-Vienna-Referenzdesign (Leistungsfaktorkorrektur) unterstützt. Alle SiC-Produkte des Unternehmens sind in Serienstückzahlen zusammen mit dem zugehörigen Support erhältlich. Für die SiC-MOSFETs und SiC-Dioden stehen verschiedene Die- und Gehäuseoptionen zur Verfügung.

