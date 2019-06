Merken Gemerkt

03.06.2019

SiC-MOSFETs in TO247-3- und TO247-4-Gehäusen Leistungselektronik

Infineon erweitert sein Produktspektrum an 1200V CoolSiC MOSFETs und startet die Serienproduktion eines Portfolios mit Widerstandswerten von 30 mΩ bis 350 mΩ in TO247-3- und TO247-4-Gehäusen. Das Angebot umfasst auch Modelle in SMD-Gehäusen (Surface Mount Device) und eine Produktfamilie von 650V CoolSiC MOSFETs, die in Kürze auf den Markt kommen werden.

Die energieeffizienten SiC-Lösungen werden für die Stromwandlung in Batterielade-Infrastrukturen, Energiespeicher-Lösungen, Photovoltaik-Wechselrichterm, unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV), Motorantrieben sowie industriellen Schaltnetzteilen, in Server- und Telekom-Anwendungen eingesetzt. © Infineon

Die CoolSiC-Trench-Technologie erlaubt eine besonders hohe Schwellenspannung (V th) größer als 4 V. Gleichzeitig weist sie eine geringe Miller-Kapazität auf. Daher sind CoolSiC MOSFETs im Vergleich zu anderen SiC-MOSFETs laut Infineon sehr robust gegen unerwünschte parasitäre Wieder-Einschalteffekte. Zusammen mit einer nominellen Gate-Source-Einschaltspannung von +18 V mit 5-V-Marge bis zu einer maximalen Spannung von +23 V liefert der neue diskrete SiC-MOSFET von Infineon einen Effizienzvorteil. Und das nicht nur im Vergleich zu Silizium-IGBTs und Super-Junction-MOSFETs, sondern auch zu anderen SiC-MOSFETs.

Mit einer robusten, für harte Kommutierung ausgelegten Diode ermöglicht das CoolSiC MOSFET-Portfolio höchste Energieeffizienz. Die auf SiC basierende MOSFET-Funktionalität bietet mehr Flexibilität im Systemdesign von Blindleistungskompensation (PFC), bidirektionalen Topologien und allen hart und weich schaltenden DC/DC-Konvertern oder DC/AC-Invertern.

Die 1200 V CoolSiC MOSFETs im TO247-Gehäuse können ab sofort bestellt werden, erhältlich sind sie in Standardlieferzeit. Die SMD-Varianten im D²PAK-7-Gehäuse mit denselben Einschaltwiderständen werden als Muster im vierten Quartal 2019 zur Verfügung stehen. Muster der 650 V CoolSiC MOSFETs im TO247-3- und TO247-4-Gehäuse mit Widerstandswerten zwischen 26 mΩ und 107 mΩ werden ebenfalls im vierten Quartal 2019 verfügbar sein.

