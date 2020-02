Merken Gemerkt

18.02.2020

SiC-MOSFETs für Ladegeräte Leistungshalbleiter

Infineon erweitert ihr Siliziumkarbid-(SiC)-Produktportfolio um 650 V-Leistungshalbleiter. Mit den CoolSiC MOSFETs will das Unternehmen unter anderem den Markt für Ladesysteme für Elektroautos bedienen.

Die CoolSiC MOSFET 650 V-Bausteine haben einen Einschaltwiderstand von 27 mΩ bis 107 mΩ. Sie sind sowohl im klassischen TO-247 3-Pin- erhältlich als auch im TO-247 4-Pin-Gehäuse, das geringere Schaltverluste ermöglicht. Wie alle zuvor eingeführten CoolSiC-MOSFET-Produkte basiert auch die neue 650 V-Familie auf der Trench-Technologie von Infineon. Sie zeichnet sich durch einen hohen Verstärkungsfaktor und eine Schwellenspannung (V th) von 4V aus sowie eine hohe Kurzschlussrobustheit.

Um das Design mit den CoolSiC MOSFETs 650 V in Anwendungen zu vereinfachen bietet Infineon galvanisch isolierte 1- und 2-kanalige EiceDRIVER Gate-Treiber-ICs an. Die CoolSiC MOSFET 650 V-Familie umfasst acht Varianten, die in zwei TO-247-Gehäusen für die Durchsteckmontage erhältlich sind. Sie können ab sofort bestellt werden. Drei dedizierte Gate-Treiber-ICs sollen ab März 2020 verfügbar sein.

