19.02.2020

Shunt-Widerstände bieten Nennleistung von 4 W Bauelemente

ROHM kündigt mit der GMR50 Serie Shunt-Widerstände im 5,0 mm x 2,5 mm großen Gehäuse (2010-Gehäustetyp) an. Die Shunt-Widerstände eignen sich für die Strommessung in Motoren und Stromversorgungsschaltungen in Automobilsystemen.

Die Bauelemente weisen eine Nennleistung von 4 W (bei einer Elektroden-Temperatur von TK = 90 °C) und einen Widerstandsbereich von 5 mΩ bis 220 mΩ auf. Die Widerstandstoleranz ist mit F (±1 %) spezifiziert. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -55°C und +170°C.

Die GMR50 Serie kombiniert eine überarbeitete Elektrodenkonstruktion mit optimiertem Produktdesign und verbessert laut ROHM somit die Wärmeableitung zur Leiterplatte. Das Ergebnis ist eine um 39 % kleinere Montagefläche im Vergleich zu herkömmlichen Produkten mit 4 W Nennleistung. Zudem sind die Shunt-Widerstände beständiger gegen Überstromlasten und sie gewährleisten bei der Strommessung eine hohe Genauigkeit. Das ist auch der Fall, wenn Lasten angelegt werden, die über die Nennleistung hinausgehen.

Shunt-Widerstände werden in Automobilanwendungen und Industrieanlagen zur Strommessung eingesetzt. Insbesondere im Automobilbereich erhöht die steigende Funktionalität die Anzahl der Motoren und Steuergeräte. Gleichzeitig ist aber der Einbauraum für Anwendungen begrenzt. Infolgedessen steigt die Montagedichte, was wiederum die Nachfrage nach Komponenten wie kompakten Power-Shunt-Widerständen erhöht.

