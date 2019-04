Merken Gemerkt

24.04.2019

Shunt-Lösung für Strommessungen im Bereich E-Mobility Messen und Testen

Isabellenhütte hat eine Shunt-Lösung für Strommessungen im Bereich E-Mobility entwickelt. Der BAC-Shunt ist eine Mini-Platine, die ein direktes Abgreifen der Messsignale ermöglicht. Anwendern wird damit die sichere Übertragung der Messsignale gewährleistet und gleichzeitig ein zusätzlicher Prozessschritt erspart.

©Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG

Das technische Konzept des Präzisionswiderstands ermöglicht eine flexiblere und effizientere Signalübertragung als bei herkömmlichen Shunts. Der BAC wird komplett mit Mini-Platine und Sense-Kontakt für die Strommessung geliefert. Statt über aufgeschweißte Kontaktpins, Flex-Kabel oder Anbindung an die Auswerteelektronik auf der Hauptplatine - kann das Messsignal direkt vom BAC-Widerstand abgegriffen werden. Ein Steckverbinder dient zum Abgriff der Spannungswerte in die übergeordneten Systeme des Anwenders.

Die Widerstandswerte des Kupfer-Manganin-Shunts BAC betragen 0,1 mOhm (320 A). Eine weitere niederohmigere Variante ist für Strommessungen bis 550 A (0,05 mOhm) ausgelegt. Der Shunt ist geeignet für Nennleistungen bis 15 W. Es sind aber auch andere Widerstandswerte möglich.

Insbesondere im Bereich der kleinen und mittleren Stückzahlen soll der BAC-Stromsensor aufgrund der vereinfachten Prozesse – es entfällt zum Beispiel das Aufschweißen der Pins – Kostenvorteile erzielen. Die Hauptanwendung liegt in der Strommessung für elektronische Batterie-Managementsysteme in Gabelstaplern, E-Scootern sowie anderen Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Die Anwender haben dabei mehr Möglichkeiten beim Aufbau ihrer Produkte. Da die Auswertung der Messsignale nicht auf der Leiterplatte der Anwendung erfolgt, muss der BAC-Shunt nicht zwingend auf der Elektronik platziert werden.

Präzise und langzeitstabile Messergebnisse

Ein weiterer Vorteil des Shunt-Aufbaus mit Platine liegt in den präzisen und langzeitstabilen Messergebnissen. Beim BAC bildet die von der Isabellenhütte entwickelte Speziallegierung Manganin das Widerstandselement, das zwischen zwei Kupferbänder mittels Elektronenstrahl verschweißt ist. Manganin zeichnet sich durch eine äußerst geringe Temperaturabhängigkeit aus. So liegt der Temperaturkoeffizient TK bei der BAC-Reihe im Bereich 100 ppm/K, im Vergleich dazu hat Kupfer einen TK von 4.000 ppm/K. Entfallen also die Sense-Pins und wird das Messsignal direkt an der Unterseite der Platine von der Manganin-Widerstandslegierung abgegriffen, ist auch der negative Einfluss von Kupfer auf den Temperaturkoeffizienten weitestgehend eliminiert.

Kundenspezifische Ausführungen

Der BAC-Shunt ist ein Standard-Bauelement, kann jedoch kundenspezifisch für die jeweilige Anwendung adaptiert werden; zum Beispiel bei den Widerstandswerten, der Größe oder der Wahl der Steckverbinder. Um Übergangswiderstände durch Oxidation zu vermeiden, kann darüber hinaus eine Variante mit verzinnten bzw. vernickelten Kupferanschlüssen geliefert werden. Die Isabellenhütte garantiert dabei eine präzise Messung und dauerhafte Übertragung der Messsignale über die gesamte Lebensdauer und somit auch die Prozesssicherheit des kompletten Bauteils.

