Merken Gemerkt

Merken

21.02.2018

Server für Messdatenmanagement auf Basis von ASAM ODS Messen und Testen

Das auf Automotive Testing spezialisierte Unternehmen Peak Solution hat Version 3.0 des Peak ODS Servers veröffentlicht. Die wahlweise auf Windows- und Linux-Systemen installierbare Software wird bei Automobilherstellern und Zulieferern als Rückgrat für ODS-basierte Anwendungen genutzt.

© Peak Solution

ODS (Open Data Services) ist ein standardisiertes, herstellerunabhängiges Speicherformat für Messdaten, das vom ASAM e. V. (Association for Standardization of Automation and Measuring Systems) seit den 90er-Jahren entwickelt und gepflegt wird. Der Peak ODS Server 3.0 unterstützt die aktuelle Version 6.0 des Standards. Diese bietet unter anderem eine API für den Zugriff auf den Server sowie einen Benachrichtigungsservice zur Synchronisierung verteilter ODS-Server.

Während ASAM ODS Version 5.x nur die Kommunikationsprotokolle CORBA und RPC kannte, wurde Version 6.0 um das Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) und Googles Protocol Buffers (Protobuf) erweitert. Anwendern des Peak ODS Servers 3.0 steht diese Erweiterung nun zur Verfügung.

Der Peak ODS Server 3.0 bietet einen gemäß ASAM-ODS 6.0 standardisierten Benachrichtigungsservice. Damit sendet der Server Nachrichten an Clients oder andere ODS-Server, wenn ODS-Daten erstellt, geändert oder gelöscht werden. Benachrichtigt wird auch, wenn das ODS-Datenmodell geändert wird oder wenn die Zugriffsrechte für einzelne ODS-Datenobjekte geändert werden. Auf diese Weise lassen sich mehrere, auch weltweit verteilt arbeitende ODS-Server synchronisieren.

Eine weitere Neuerung im Peak ODS Server 3.0 sind „Nested Queries“, wodurch laut Anbieter Datenzugriffe deutlich effizienter und performanter formuliert werden können. Gleichzeitig wurde die Verwaltung von MDF-4-Dateien (Measurement Data Format) in ODS verbessert.

weitere Informationen