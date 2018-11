Merken Gemerkt

16.11.2018

SerDes-Bauelemente übertragen Video, Audio und Daten mit bis zu 12 GBit/s Infotainment und ADAS

Von Inova Semiconductors stehen mit zwei Transmittern und einem Receiver die ersten Mitglieder der APIX3-Generation zur Verfügung. APIX (Automotive Pixel Link) ist eine mehrkanalige SerDes-Technologie (Serialiser/Deserialiser), die von Inova für hochauflösende Video-Anwendungen in Kraftfahrzeugen entwickelt wurde - besonders für die Segmente Infotainment und Fahrerassistenzsysteme (ADAS).

Typische Anwendungen sind Infotainment- und Entertainment-Systeme, sowie Kombi-Instrumente und Head-up-Displays in Fahrzeugen. © Inova Semiconductors

Die Generation APIX3 kann mehrere Display-Verbindungen mit einer Bandbreite von bis zu 12 GBit/s aufbauen und unterstützt HD- und Ultra-HD-Displays.Als erste Mitglieder sind die Transmitter INAP563TAQ mit HDMI 1.4a (mit 3D-Unterstützung) und INAP565TAQ mit DSI 1.2 sowie der Receiver INAP562RAQ mit CSI-, DSI- oder LVDS-Videoausgang verfügbar. Die beiden Transmitter unterscheiden sich nur im Videoeingang und sind ansonsten kompatibel.

Jeder dieser Transmitter kann mit dem INAP562R Receiver einen APIX3-Link über ein QTP-, STP- oder Koaxialkabel bilden. Die Bauteile unterstützen dabei verschiedene EMV-freundliche Betriebsmodi bei fest eingestellten Bandbreiten von 1,5; 3 oder 6 GBit/s im Single-Lane-Betrieb oder 3, 6 bzw.12 GBit/s im Dual-Lane-Betrieb bei einem festeingestellten Rückkanal von 187, 5 MBit/s.

Die Bausteine sind für gängige Displays (z.B. 2880 x 1080 x 24 Bit, 60 Hz) in Automobilen ausgelegt. Aber auch Video-Auflösungen bis zu Ultra High Definition (UHD) und Farbtiefen bis zu 30 Bit sind möglich. Der INAP565TAQ mit DSI-Schnittstelle erlaubt darüber hinaus die Übertragung von DSC-komprimierten Videodaten mit einer zukunftssicheren verfügbaren Videobandbreite von bis zu 28,8 Gbit/s.

Alle Bausteine ermöglichen die simultane Übertragung von bis zu acht Audiokanälen. Eine Besonderheit der APIX-Technologie ist die medienunabhängige Schnittstelle (MII, RMII, RGMII) für 100 MBit-Ethernet nach IEEE-Standard. Eine SPI-Schnittstelle zur Konfiguration der Bauteile und Datenübertragung ist ebenfalls vorhanden. Der Receiver INAP562R verfügt zusätzlich über eine I²C-Schnittstelle, die für den Anschluss von Touchscreen-Controllern optimiert ist.

Die APIX3-Bauelemente sind rückwärtskompatibel zur APIX2-Vorgängerfamilie und bieten wie diese Kompensationsfunktionen für Kabelalterung und Temperaturschwankungen. Neu bei APIX3 ist die automatische Einmessung (Link Training) des APIX3-Links auf das benutzte Kabelmedium. Damit wird eine robuste, stabile und optimierte Übertragung erreicht. APIX3 unterstützt mit Diagnosefunktionen sicherheitsrelevante Anwendungen und erfüllt die Anforderungen der Automobilindustrie hinsichtlich elektromagnetischer Störfestigkeit und Widerstandsfähigkeit.

Verfügbarkeit

Die beiden APIX3-Transmitter und der Receiver sind ab sofort verfügbar. Alle Bausteine sind gemäß AEC-Q100 qualifiziert und arbeiten in einem Temperaturbereich von -40°C bis +105°C. Die Transmitter liefert Inova in einem 151-poligen und den Receiver in einem 162-poligen aQFN-Gehäuse. Die APIX3 -Technologie wurde darüber hinaus an Socionext lizensiert.

