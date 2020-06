Merken Gemerkt

Merken

26.06.2020

Sensortelemetrie für Prüfstandsaufgaben Verstärker

Manner Sensortelemetrie hat eine neue Miniatur-Verstärkertechnologie entwickelt, die ein- und mehrkanalig im Miniaturformat dynamische Bauteilbelastungsmessungen/ Drehmomenterfassungen mit einer Bandbreite von bis zu 10 kHz ermöglicht.

Die Sensorsignalverstärkerzellen können zu mehrkanaligen Systemen mit nahezu beliebigen Formfaktoren zusammen geschaltet werden. Die neue Verstärkergeneration ist wie gewohnt als flexible und starre Ausführung erhältlich. Damit können komplexe Messwerterfassungssysteme in beliebigen vorgegeben Bauräumen realisiert werden. Die flexible modulare Verstärkertechnologie hat neben der Remote Control Funktion (Auto Zero; Verstärkungseinstellung; Memory und andere online Health Funktionen) auch die Möglichkeit Nullstellen- und E-Modulkompensationen – in Echtzeit während der Messung auszuführen.

Darstellung einer E-Motor Applikation mit 8 kompensierbaren Kanälen. © Manner Sensortelemetrie

Damit kann die Messgenauigkeit erheblich gesteigert werden. Messfehler durch Materialeigenschaften und Umwelteinflüsse wie Nullpunktdrift und Temperaturabhängigkeit des E-Moduls (ca. 2,5%/100 °C) können damit auf nahezu Null reduziert werden. Der starre Zweikanalverstärker mit DMS- und Temperaturkanal on Board hat die Abmessungen von 6 x 24,8 x 3,5 mm3, wodurch selbst die Integration in kompakte Designs ohne große Anpassungen des Originalteils oder Unwuchten möglich wird.

www.sensortelemetrie.de