08.11.2019

Sensorbaukasten für mobile Maschinen

Der Sensorbaukasten PURE.MOBILE wurde für die Positionserfassungen in Nutzfahrzeugen konzipiert und entwickelt. (© Syko)

Ob Hitze, Kälte, Schock, Vibrationen, Wasser, Schlamm oder Staub, moderne mobile Maschinen müssen unter jeglichen Bedingungen zuverlässig arbeiten. Um dies gewährleisten zu können, werden Sensoren benötigt, die pausenlos auch unter den härtesten Anforderungen Daten erfassen und bereitstellen. Für diese Fälle hat der Sensorspezialist SIKO die PURE.MOBILE Technologie entwickelt und als Sensorbaukasten auf den Markt gebracht.

Der Sensorbaukasten wurde für die Positionserfassungen in Nutzfahrzeugen konzipiert und entwickelt. Anders als die im Markt oft erhältlichen Sensoren, die ursprünglich für den stationären Maschinenbau entwickelt wurden und welche für Nutzfahrzeuge nur angepasst werden, sind PURE.MOBILE Sensoren ausschließlich für diesen Einsatzfall entwickelt. Und dies zahlt sich für Maschinenhersteller sowie Anwender aus. So erfüllt jeder Sensor die EMV-Anforderungen für Baumaschinen sowie Land- und Forstmaschinen, die Anforderungen nach E1 (UN ECE R10) für Straßenfahrzeuge und basiert auf einer verschleißfreien, robusten, magnetischen Abtasttechnologie. Ein weiter Temperaturbereich von –40…+85 °C (optional bis 105 °C), eine Schutzart von mindestens IP65 (bis IP69K) sowie eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit unterstreichen dies.

Für jede Anwendung konfigurierbar

Einzigartig ist hierbei auch das flexibel erweiterbare Baukastenprinzip. So können z. B. SIKO Drehgeber mit PURE.MOBILE Technologie, über vom Anwender wählbare Optionskarten, mit weiteren Funktionen erweitert werden - beispielweise mit einem integrierten Neigungssensor, einem DIP-Schalter zur einfachen Parametrierung oder digitalen Ein- und Ausgängen. Da durch die flexibel gestaltbaren Optionskarten der Kern des Sensors nicht berührt wird, sind kundenspezifische Anpassungen und Funktionserweiterungen bereits bei kleineren Stückzahlen kostengünstig umsetzbar. Jeder der Sensoren mit PURE.MOBILE Technologie steht auch in einer Safety-Version für Anwendungen bis Performance Level d (PLd) zur Verfügung. Diese Features werden abgerundet durch eine große Anzahl an zur Auswahl stehenden Schnittstellen. Hierbei kann der Anwender neben den bekannten analogen Strom- oder Spannungsschnittstellen auch zwischen CANopen, CANopen Safety oder der SAE J1939 Schnittstelle wählen.

SIKO Sensoren mit PURE.MOBILE Technologie gewährleisten somit Flexibilität, Robustheit sowie Sicherheit und bilden eine technologisch fortschrittliche Grundlage für Automatisierung, Digitalisierung und Effizienz von mobilen Maschinen.

www.siko-global.com