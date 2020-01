Merken Gemerkt

15.01.2020

Sensor schützt Ladeinfrastruktur vor Fehlerströmen eMobility

Eine Million öffentlicher Ladepunkte sollen bis 2030 entstehen. Die Zulassungszahlen elektrisch angetriebener Fahrzeuge und die Nachfrage nach Ladesäulen und Wallboxen steigen. Der allstromsensitive Differenzstromsensor ‚benvac‘ der Vacuumschmelze (VAC) sorgt dabei für die Fehlerstromüberwachung und Abschaltung der Systeme im Fall von elektrischen Gefahren.

© Vacuumschmelze

Benvac detektiert Fehlerströme ab 5 mA DC und 20 mA AC entsprechend den Normen IEC 62752 und/oder UL 2231 und weist eine Auflösung von 0,2 mA auf. Der kleine und robuste Sensor ist für den Einsatz in rauer elektrischer Umgebung gegen externe Magnetfelder geschützt. Er ist in verschiedenen mechanischen Varianten mit Durchstecköffnung oder Primärleitern in diversen Konfigurationen erhältlich.

Der Sensor wird neben Wallboxen und Ladesäulen (Lademodus 3) auch in der Sicherheitsabschaltung der IC-CPD (In-cable Control and Protection-Device) im Lademodus 2 eingesetzt.

