Merken Gemerkt

Merken

28.06.2020

Sensor-Konnektivität mit bis zu 16 Gbit/s Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung

Valens kündigt die VA7000-Chipsatz-Familie an, eine hardwarebasierte Lösung, die für asymmetrische Verbindungen ohne Software-Stack optimiert ist. Sie garantiert eine hochleistungsfähige, vereinfachte Architektur, die zu einer Verringerung der Komplexität von Kabelbäumen und somit zu niedrigeren Gesamtsystemkosten führt.

© Valens

Darüber hinaus ermöglicht sie die Konvergenz zusätzlicher Protokolle (I2C, GPIOs, Takt- und Frame-Synchronisation) und garantiert gleichzeitig eine Latenz von nahezu Null, um zeitkritischen Datenverkehr mit hohem Durchsatz für eine anspruchsvolle Computerverarbeitung zu gewährleisten. Die VA7000-Chipsätze sind die ersten Transceiver, die der MIPI A-PHY-Spezifikation entsprechen und adressieren Fahrassistenzsysteme und autonomes Fahren. MIPI A-PHY, das sich nun in der letzten Genehmigungsphase befindet, spezifiziert die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung auf bis zu 15 Metern, mit adaptiver Rauschunterdrückung und Rückübertragungsmechanismen.

Die VA7000-Familie wurde so konzipiert, dass sie die aktuellen und zukünftigen Anforderungen von MIPI A-PHY unterstützt – von 2 bis 16 Gbit/s, wie in Version 1.0 festgelegt, sowie zukünftig bis zu 48 Gbit/s.

Die MIPI Alliance wird in Kürze ein englischsprachiges Webinar zum Thema „MIPI A-PHY: The Cornerstone of a MIPI Automotive System Solution“ anbieten. Das Webinar wird unter anderem von Edo Cohen, Direktor für strategische Innovation bei Valens und stellvertretender Leiter der MIPI-A-PHY-Untergruppe, präsentiert. Es findet am 30. Juni um 17 Uhr deutscher Zeit, sowie am 1. Juli um 8 Uhr deutscher Zeit statt. Zur Registrierung besuchen Sie bitte https://bit.ly/3dswxcK .