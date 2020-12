SDK für Automotive Ethernet Switch

Merken Gemerkt

09.12.2020

SDK für Automotive Ethernet Switch Vernetzung

Die neue Programmierschnittstelle (SDK) für den Automotive Ethernet Switch von ATMES wurde veröffentlicht. Mit dieser Schnittstelle kann der Switch einfach in eigene Projekte eingebunden werden.

© Atmes

Die Schnittstelle unterstützt die Programmiersprachen C und Python. Damit kann der Automotive Ethernet Switch u.a. in Projekte mit LabVIEW integriert werden. Das SDK bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Die Funktionen reichen von der Konfiguration für Master/Slave bis zu Einstellungen für PTP. Der Switch hat acht Ports. Fünf davon sind 100Base-T1. Zwei Ports können als 100Base-T1 oder 1000Base-T1 konfiguriert werden. Ein Anschluss ist Standard-Ethernet für den Anschluss an einen PC. Damit verfügt der Switch sogar über eine Medienkonvertierungsfunktion.

https://www.atmes.de/produkte/100base-t1-1000base-t1-switch.html