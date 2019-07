Merken Gemerkt

17.07.2019

Schutzdioden für Automobilanwendungen Baulement

Load Dump-TVS-Dioden im DO-218AB-Gehäuse von Taiwan Semiconductor sind bei Schukat erhältlich. Sie sind für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet und gemäß AEC-Q101 qualifiziert. Sie sind als Versionen mit 3600 W, 4600 W und 6600 W verfügbar.

Mit den unidirektionalen Load-Dump-TVS-Dioden (TVS: Transient Voltage Suppressor) von Taiwan Semiconductor (TSC) bietet Schukat Bauteile im DO-218AB-Gehäuse mit 3600 W, 4600 W und 6600 W an. Die Produktreihen TLD5S/6S/8S erfüllen die Normen ISO7637-2 sowie ISO16750-2 und garantieren eine zuverlässige thermische Leistung bis TjMAX von +175°C.

Das Portfolio umfasst mehr als 50 neue Teilenummern mit Arbeitsspannungen von 10 V bis 43 V sowie Festklemmspannungen von 17 V bis 69,4 V. Die Schutzdioden eignen sich insbesondere für den Einsatz in der Automobil-Branche. Um die Anforderungen der Automobilindustrie vollständig zu erfüllen, hat TSC in den letzten Jahren in seine Produktionsstätten und das Qualitätsmanagement investiert. So wurde u. a. die Load-Dump-Produktreihe (Load Dump: Lastabfall) eingeführt, die nach AEC-Q101 qualifiziert ist und deren Produktion vollautomatisiert in Front- und Backend-Fertigungen unter Reinraumbedingungen erfolgt.

