23.09.2020

Schnittstellenmodul für Ladestationen Vehicle Charge Interface Module

Delta-Q Technologies hat ein neues Schnittstellenmodul für Fahrzeugladestationen (Vehicle Charge Interface Module, kurz VCIM) entwickelt. Damit wird die Lademöglichkeit von batteriebetriebenen Industriegeräten auf Standard-AC-Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EVSE) erweitert.

Das VCIM ist ein Hardware-Zusatz für das kürzlich vorgestellte skalierbare Ladesystem von Delta-Q und erweitert dessen Anschlussmöglichkeiten auf alle gängigen Standard-Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Europa und Nordamerika. Das skalierbare Ladesystem verbindet über eine proprietäre Software zwei bis sechs Delta-Q-Ladegeräte und schafft so eine On-Board-Ladelösung mit einer Leistung von bis zu 7,5 kW. Das Modul unterstützt die Aushandlung von AC-Stromgrenzwerten an Ladesäulen und übermittelt diese Informationen über den CAN-Bus an das Haupt-Ladegerät des Systems. Dabei erfüllt es die Anforderungen der europäischen Normen EN 61851–1 Mode 2 und 3.

www.delta-q.com