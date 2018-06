Merken Gemerkt

14.06.2018

Schnittstellen-Bridge-ICs für Fahrzeug-Infotainment-Anwendungen Kommunikation

Toshiba Electronics Europe stellt eine Serie von Videoschnittstellen-Bridge-ICs vor, die für Fahrzeug-Infotainment-Anwendungen bestimmt sind. Sie unterstützen die folgenden Anbindungen: HDMI zu MIPI CSI-2 (TC9590), MIPI CSI-2 zu/von parallel (TC9591) und MIPI DSI zu LVDS (TC9592/3).

© Toshiba

Die Bausteine werden im VFBGA-Gehäuse mit 0,65mm Rastermaß und Größen zwischen 5mm x 5mm und 7mm x 7mm angeboten – mit Ausnahme des TC9590, der im 7 x 7mm LFBGA64-Gehäuse mit 0,8 mm Rastermaß untergebracht ist.

Der TC9592 mit seinem Single-Link-, 5-Paar/Link-LVDS-Ausgang eignet sich zum Anschluss von SoCs an ein UXGA 1600 x 1200 24-Bit-Display. Der TC9593 bietet einen Dual-Link-, 5-Paar/Link-LVDS-Ausgang und ist damit für Displays bis WUXGA 1920 x 1200 geeignet.

Der TC9591 lässt sich so konfigurieren, dass 24-Bit-Paralleldaten bei 154 MHz in 4-Lane-MIPI CSI-2 oder MIPI CSI-2 in 24-Bit-Paralleldaten bei 100 MHz umgewandelt werden. Der TC9590 unterstützt HDMI 1.4a am Eingang und 4-Lane MIPI CSI-2 am Ausgang.

Alle Bausteine arbeiten im Temperaturbereich von -40 bis +85°C; der TC9591XBG bietet sogar eine Temperatur-Obergrenze von +105°C.

