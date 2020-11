Merken Gemerkt

10.11.2020

Schnittstelle zwischen Testsystemen und der Cloud CONiX Testflotten-Management

Das CONiX Testflotten-Management ist eine Lösung, die vielseitig und skalierbar als Schnittstelle zwischen automobilen Testsystemen und der Cloud agiert. Dank Over-the-Air (OTA) Updates, einem intuitiven Interface und transparenter Kommunikation können Anwender den gesamten Prozess von der Entwicklung bis hin zur Validierung ihrer ADAS Systeme beschleunigen.

Mit dem CONiX Testflotten-Management werden alle Komponenten einer Testflotte in einem System vereint. In der webbasierten Software-Oberfläche können mehrere Fahrzeugflotten verwaltet, deren Zustandsdaten von ECUs und Messtechnikdaten in Echtzeit eingesehen und ausgewertet werden. Das System kann mit stationären und mobilen Endgeräten gleichermaßen genutzt werden, beispielsweise von einem Entwickler am Desktop oder von einem Testfahrer auf einem Tablet im Fahrzeug.

Weboberfläche der plattformübergreifenden Testflotten-Management Lösung CONiX. © b-plus

Die Weboberfläche ermöglicht es, die Testfahrt live zu überwachen und Systemausfälle zu verhindern. Egal ob im Büro vor dem PC oder im Fahrzeug am Tablet. Gleichzeitig können über das Tablet Fahrszenen markiert und durch Tagging mit Metadaten im Recording gespeichert werden. Dadurch lassen sich spezifische Fahrszenen besser wiederfinden und die Auswertung der Testfahrten wird erleichtert. Dies spart Ressourcen und verkürzt die Entwicklungszeit. Softwareupdates können bequem vorbereitet und gezielt via OTA ausgerollt werden. Eine Versionshistorie der Softwarestände hilft dabei, mögliche Fehler frühzeitig zu erkennen und unmittelbar agieren zu können.

Die CONiX Lösung besitzt eine offene Software-Architektur, die einfach in bestehende Systeme und Teilkomponenten integriert werden kannMit CONiX werden Testzyklen verkürzt sowie die Qualität des Entwicklungsprozesses gesteigert wodurch Kosten und Zeit eingespart werden. Die offene und erweiterbare Systemarchitektur bietet volle Flexibilität, um die individuelle Anwendbarkeit und langfristige Kompatibilität zu gewährleisten.

Ein Evaluation-Kit, mit dem alle Funktionen des Systems getestet werden können, ist ab sofort bestellbar.

www.b-plus-automotive.com/solutions/conix