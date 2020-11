Merken Gemerkt

Schnellere Produktivität und Time-to-Market für Automotive Software

Parasoft C/C++test 2020.2 liefert schnelleres Feedback über Codeveränderungen.

Moderne Software-Entwicklungsabläufe in der Automobilindustrie durchlaufen drei Phasen: Verifizierung, Berichterstellung und Fehlerbehebung. Die automatisierten Softwaretests von Parasoft sind in jeder dieser Phasen ein zuverlässiger Verbündeter. Sie lassen sich in die CI/CD-Pipeline integrieren und in Containern für dynamische Build-Umgebungen einsetzen.



Die C/C++-Entwicklungstestlösung von Parasoft hat sich auf dem sicherheitskritischen Markt etabliert und unterstützt die Automobilstandards besser als jeder andere Tool-Anbieter. Sie integriert mehrere Testtechnologien in einem Tool. Teams können die Parasoft C/C++test problemlos einsetzen, um Automobilstandards wie AUTOSAR, MISRA und ISO 26262 zu erfüllen. Maßgeschneiderte Konformitätsberichte und erweiterte Analysen zeigen genau auf, worauf sich die Entwicklungsbemühungen konzentrieren müssen.

In der Version 2020.2 von Parasoft C/C++test vereinfacht Parasoft die Testautomatisierung für embedded Software deutlich. Sie verkürzt die Time-to-Market für neue Software und unterstützt moderne Entwicklungsabläufe, wodurch CI/CD-Pipelines und DevOps ihre Produktivität beschleunigen können. Zu den neuen Funktionen gehören:

Erweiterte Unterstützung für GIT-basierte Workflows

Optimierte Erweiterung für Visual Studio-Code

Neue In-File Unterdrückungen

Höhere Leistung der statischen Analyse-Engine

Breitere Unterstützung für Code-Abdeckungsüberwachung und Rückverfolgbarkeitsberichte

