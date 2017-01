Merken Gemerkt

20.01.2017

Schnell auslösende Automotive-Sicherungen

AEM Components gibt die Verfügbarkeit seiner neuen AEC-Q200-qualifizierten SMD-Sicherung bekannt, die speziell für den Betrieb in Fahrzeugen entwickelt wurde. Die neuen AirMatrix-(QA-Serie) und SolidMatrix-(QF-Serie) Sicherungen bieten eine hohe mechanische und thermische Stabilität von -55 °C bis +150 °C.

© AEM Components

Die QA-Serie verfügt über eine Strombelastbarkeit bis zu 20 A/250 V. Die firmeneigene, hermetisch abgedichtete Draht-in-Luft-Struktur sorgt für gleichbleibende elektrische Leistung. Sie wird in zwei schnell wirkenden Versionen angeboten: in einem 2410-Gehäuse mit einer Nennleistung von 0,5...20 A/65...250 V sowie einem 1206-Gehäuse mit einer Nennspannung von 1,5...15 A/32...65 V. Die QF-Serie wird in Schnell- und zeitversetzten Versionen und in den Gehäusen 1206 und 0603 mit Stromstärken bis zu 8 A angeboten.

www.aemcomponents.com