27.08.2018

Scheibenbremsenmodelle und digitale Steuerung für mehr Sicherheit Nutzfahrzeuge

Knorr-Bremse hat auf der IAA Nutzfahrzeuge seine Neuerungen zum Thema Verkehrssicherheit vorgestellt Dazu gehörten Fahrerassistenzsysteme, zwei neue Scheibenbremsenmodelle und eine neue digitale Plattform für die Bremssteuerung.

SYNACT - Zwei-Stempel-Modell für schwere Nutzfahrzeuge © Knorr-Bremse

In der Leistungsklasse von 30 kNm tritt SYNACT – das Zwei-Stempel-Modell für schwere Nutzfahrzeuge - mit 4 kg weniger Eigengewicht und verbesserter Robustheit und Servicefähigkeit gegenüber der Vorgängergeneration an. Darüber hinaus ist das Scheibenbremsenmodell modular aufgebaut. Dieses Modulsystem erlaubt es, mit möglichst geringer Modifikation regional unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Die Ausstattungsoptionen wie ACR (Active Caliper Release) oder zusätzliche Sensorik geben dem Betreiber Möglichkeiten, weitere Kraftstoffeinsparungen in der Größenordnung von 1% zu realisieren oder die digitalen Voraussetzungen für flexible Wartungsintervalle und eine vorausschauende Wartungsplanung zu schaffen. Auf der Messe sind die Axial- und Radial-Variante für den Einsatz bei Trucks und Bussen.

NEXTT - Ein-Stempel-Modell für Trailer und leichte Nutzfahrzeuge

Mit ihrer Ein-Stempel-Konstruktion und dem daraus resultierenden geringen Gewicht von 29 kg ist NEXTT in der Klasse bis 19 kNm Bremsmoment einsatzfähig. Auch diese Scheibenbremse ist modular aufgebaut und kann mit ihrer einheitlichen Innenmechanik an unterschiedliche Anwendungsfälle und an regionale Anforderungen angepasst werden. Zusätzliche Ausstattungsoptionen wie etwa ACR bieten Möglichkeiten zur Kostenminimierung für Fahrzeugbetreiber.

Bremssteuerung GSBC

Die Global Scalable Brake Control (GSBC) bietet mit dem neuen System aus offener Steuerungssoftware und weitgehend vereinheitlichten Hardwarekomponenten eine konsolidierte Plattform für die unterschiedlichen Anforderungen an die Bremssteuerung in den einzelnen Märkten weltweit. Mit ihr führt Knorr-Bremse die bislang getrennten Systemwelten von ABS und EBS zusammen. Der modulare Aufbau von GSBC erlaubt die Wahl zwischen ABS und EBS in einer Fahrzeugplattform je Anforderungen. Vier Basis-Pakete – von Compact über Standard und Premium bis hin zu Advanced – gliedern die Kernfunktionen.

