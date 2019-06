Schaltregler für Automotive-Anwendungen

Der gemäß AEC-Q100 zertifizierte A7987 wird bereits in Serie produziert. In einem 5 mm x 6,4 mm großen HTSSOP16-Gehäuse in Exposed-Pad-Bauweise ist er zu Preisen ab 2,- US-Dollar (ab 1.000 Stück) lieferbar. Für die Realisierung neuer Projekte mit dem A7987 gibt es von ST außerdem das Evaluation Board STEVAL-ISA207V1, das ab sofort auf www.st.com oder bei Distributoren zu haben ist. © STMicroelectronics