15.01.2018

Samsung: Entwicklungs-Plattform für den Weg zum autonomen Fahren ADAS

Samsung hat zur CES die DRVLINE-Plattform präsentiert, mit der sich das Unternehmen als Partner für Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter im Bereich des autonomen Fahrens positionieren will. DRVLINE ist eine offene, modulare und skalierbare hard- und softwarebasierte Plattform, die es Automobilherstellern ermöglicht, Technologien in neue Fahrzeuge zu integrieren.

Die Ankündigung auf der CES folgt Fortschritten des Unternehmens im Automotive-Bereich im Jahr 2017. Dazu zählen die Übernahme von Harman, eines Herstellers von Connected-Car-Technologien, in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar, mit der eine strategische Business Unit im Automobilbereich geschaffen wurde; wie auch die Gründung des Samsung Automotive Innovation Funds über 300 Millionen US-Dollar sowie eine Reihe weiterer Investitionen und Partnerschaften zur Förderung der Kollaboration im Automobilsektor.

Die DRVLINE-Plattform wurde so konzipiert, dass verschiedene Anbieter gemeinsam an ihr arbeiten können. Die Software kann auf individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Außerdem lassen sich einzelne Komponenten je nach Bedarf austauschen. Dies soll dafür sorgen, die Plattform zukunftssicher zu machen – ein wichtiger Aspekt innerhalb einer sich schnell wandelnden Branche: OEMs können so die modernste autonome Technologie vertreiben und gleichzeitig Innovationen integrieren, während sie auf die Autonomiestufe 5 hinarbeiten.

Die Plattform verfügt über ein ADAS-Frontkamerasystem, das von Samsung und Harman entwickelt wurde und bereits auf die kommenden New Car Assessment Program-Standards (NCAP) ausgelegt ist. Hierzu gehören Spurverlassenswarnung, Kollisionswarnung, Fußgängererkennung und die automatische Notbremsung.

