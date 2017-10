Merken Gemerkt

25.10.2017

Safety-Lösung für Automotive-Softwareprojekte

Arccore stellt eine Safety-Lösung für das Automotive-Umfeld vor. Mit der neuen Plattform - verfügbar in Versionen entsprechend den Anforderungen nach ASIL A bis hin zu ASIL D - können Entwickler in ihrer Applikationssoftware laut Anbieter die kompletten Safety-Anforderungen der ISO26262 bis ASIL D zuverlässig erfüllen.

© Arccore

Grundlage für die Lösung ist eine nach dem entsprechenden ASIL entwickelte Basissoftware (BSW) als Safety Element out of Context (SEooC). Für die Applikationsentwicklung muss die BSW dann noch mit einem MCAL (Microcontroller Abstraction Layer) mit entsprechendem ASIL verbunden werden. Arccore stellt dazu eigene MCALs bereit und kann Third Party MCALs integrieren. Auf dieser Basis kann der Entwickler dann direkt seine Anwendung erstellen und das Gesamtsystem evaluieren.

Die Firma Sontheim Industrie Elektronik GmbH, Kempten, ist einer der ersten Kunden von Arccore für die ASIL D-Plattform. Die eSys-SVCx Produktfamilie von Sontheim integriert die neue Lösung inklusive MCAL neben grundlegenden Applikationen direkt auf einer Safety-ECU.

