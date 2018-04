Merken Gemerkt

24.04.2018

SAE J1939-CAN-Bus-Standard in Batterieladegeräten Ladetechnik

Delta-Q Technologies, kanadischer Hersteller von Batterieladelösungen für Elektrofahrzeuge und Industriemaschinen, erweitert seine Ladegeräte um den J1939-Standard der Society of Automotive Engineers (SAE). Dies erlaubt Herstellern von Elektrofahrzeugen die Integration der Daten des Ladegeräts in das interne Fahrzeugnetzwerk.

SAE J1939 ist der bevorzugte Standard für Fahrzeugnetzwerke in Nutzfahrzeugen wie Lkw, Bussen, Baumaschinen und Spezial-Nutzfahrzeugen sowie für industrielle Elektrofahrzeuge, Fördertechnik und Outdoor-Energieanlagen. Die J1939-Protokollfunktionen bieten OEM-Herstellern eine Möglichkeit, die Daten des Batterieladegeräts in Fahrzeugnetzwerke mit Telematik-Anwendungen zu integrieren. Dadurch werden die Ladesteuerung und die Ladezustandsüberwachung im Hinblick auf ein integriertes Blei-Säure- oder Lithium-Ionen-Batteriesystem verbessert. Außerdem lassen sich die Batterie-Lade-Algorithmen und die Software der Batterieladegeräte via CAN-Bus aktualisieren, um die Qualität der Batterieladung eines Fahrzeugs sicherzustellen oder eine autonome Anwendungssteuerung zu ermöglichen.

Das Netzwerkprotokoll SAE J1939 schafft ein offenes, vernetztes System und ermöglicht die Kommunikation zwischen Steuergeräten verschiedener Komponentenhersteller. Als Anwendung eingesetzt übernimmt J1939 die Kommunikation zwischen Motor, Batterie, Ladegerät, Getriebe und Karosseriesteuerung sowie anderen relevanten Subsystemen.

