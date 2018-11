Merken Gemerkt

28.11.2018

Rohde & Schwarz erweitert R&S Elektra EMV-Testsoftware Messen und Testen

Mit der neuen R&S Elektra EMV-Testsoftware lässt sich die Messung elektromagnetischer Störaussendungen automatisieren. Durch die Erweiterung um Störfestigkeitstests deckt die Software neben entwicklungsbegleitenden Messungen auch die Anforderungen der Zertifizierung von Produkten nach internationalen Normen ab.

© Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz stellt neue Optionen vor, die den Einsatz der R&S Elektra EMV-Testsoftware-Familie für weitere Applikationen ermöglichen. Laboranwender und EMV-Ingenieure in verschiedensten Branchen, in Testhäusern und in Regulierungsbehörden können damit die Messung elektromagnetischer Störungen in hohem Maße automatisieren und bei der Entwicklung und Zertifizierung von Automotive-Produkten Zeit und Kosten einsparen.

Mit neuen Softwareoptionen zur Messung der Störfestigkeit gegenüber geleiteten und gestrahlten Störungen nach zivilen Standards spricht R&S Elektra auch Ingenieure an, die die HF-Störsicherheit elektronischer Produkte prüfen möchten. Dank vordefinierter Bibliotheken für gängige EMV-Normen und automatischer Erkennung angeschlossener Geräte kann der Anwender schnell mit der Messung beginnen.

Die grafische Bedienoberfläche, die für hochauflösende Bildschirme und Touch-Bedienung auf Handheld-Geräten optimiert wurde, erlaubt einen Zugriff auf wichtige Funktionen ohne Navigation durch mehrere Fenster. Auf dem Dashboard, das mit Favoriten, einer Keyword-Suche und Funktionen zum Taggen und Filtern wichtiger Elemente ausgestattet ist, behält der Anwender den Überblick. Die gleichzeitige Durchführung von Messungen und Erstellung von prüflingsspezifischen Messplänen mit dem neuen Messplan-Editor sorgen für ein effizientes Arbeiten.

Die R&S Elektra EMV-Testsoftware ist ab sofort bei Rohde & Schwarz erhältlich und wird zusätzlich zur Software R&S EMC32 angeboten, die weiterhin von Rohde & Schwarz vertrieben und unterstützt wird.

