09.04.2019

Rohde & Schwarz bietet GCF-zugelassenes Testpaket für Cellular-V2X-Module V2X-Kommunikation

Das Protokoll-Konformitätstestpaket für Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) von Rohde & Schwarz hat die Zulassung durch das Global Certification Forum (GCF) erhalten. Das Testpaket enthält von GCF priorisierte Testfälle. Die Zulassung beruht auf Tests, die mit dem R&S CMW500 Wideband Radio Communication Tester und dem R&S SMBV100A Vektorsignalgenerator durchgeführt wurden.

Das GCF ist eine Organisation, auf die sich Mobilfunknetzbetreiber bei der Zertifizierung der Konformität von Mobilfunkgeräten verlassen. Für die Netzbetreiber bedeutet eine solche Zulassung, dass Mobilfunkgeräte mit der Vielfalt an Netzwerkinfrastruktur spezifikationskonform funktionieren.

Das GCF gab jüngst bekannt, die auf LTE basierenden zellularen Technologien für die Vehicle-to-Everything (V2X)- und Vehicle-to-Vehicle (V2V)-Kommunikation in sein Zertifizierungsprogramm aufzunehmen. Diese Zertifizierung konzentriert sich insbesondere auf LTE-Sidelink, eine in 3GPP Release 14 spezifizierte Adaption von LTE-Kernstandards, die eine direkte Kommunikation zwischen zwei oder mehr Geräten im Nahbereich ermöglicht. Diese kann in jedem LTE-Band zur Verfügung gestellt werden, wobei das 5,9-GHz-Band Diensten für intelligente Transportsysteme (ITS) zugeteilt wurde.

GCF-Testplattform-Zulassung

Rohde & Schwarz erfüllt die Test Platform Approval Criteria (TPAC) für C-V2V-Protokoll-Konformitätstests. Die zertifizierte Lösung umfasst Hardwareplattformen von Rohde & Schwarz und zusätzliche Software. Der R&S CMW500 Wideband Radio Communication Tester unterstützt die Mobilfunkstandards LTE-A und WCDMA/HSPA+ und führt LTE-Sidelink-Funktionstests an der Kommunikationsverbindung zum C-V2X-Modul durch. Der R&S SMBV100A Vektorsignalgenerator simuliert die Signale globaler Navigationssatellitensysteme (GNSS) wie GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou. Die Durchführung der GCF-zugelassenen Protokolltests erfolgt mit dem Softwarepaket R&S CMW-KK550.

Als Anbieter von Konformitätstestlösungen, welche die GCF-Spezifikationen seit mehr als 20 Jahren erfüllen, kann Rohde & Schwarz Entwickler und Ingenieure unterstützen, für die Prüfungen von C-V2X-Modulen im Automobilbereich neu sind. Bestehende Kunden und Testhäuser müssen nicht in neue Hardware investieren; sie können ihre aktuelle Hardware mithilfe eines einfachen Software-Upgrades für C-V2X-Konformitätstests aufrüsten.

