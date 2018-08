Merken Gemerkt

Robustes 7-Zoll-Tablet für den Außeneinsatz Mobiler PC

Panasonic legt sein lüfterloses Windows-Tablet FZ-M1 der Fully-Ruggedized-Schutzklasse neu auf. Das 7-Zoll-Tablet TOUGHPAD FZ-M1 mk3 Standard ist mit einem Intel Core i5 Prozessor der siebten Generation und einem 700cd/m²-Display mit Anti-Reflektion- und Schutzschicht ausgestattet. Dadurch haben Anwender perfekte Sicht auf den kapazitiven 10-Finger-Touchscreen.

© Panasonic

Beim Value Modell wurde, neben den Verbesserungen am Display, der Arbeitsspeicher auf 4GB RAM verdoppelt und der Intel Celeron Prozessor N4100 integriert. Neben dem flexiblen Configuration-Port und dem integrierten Business-Expansion-Modul, fügt Panasonic dem Gerät optional eine Reihe von Sensoren hinzu. Mobile Mitarbeiter aus vielen verschiedenen Branchen können ihr Produkt so an ihre Bedürfnisse anpassen.

3D-Kamera

Optional steht eine Intel RealSense 3D-Kamera für die mobile Vermessung und Verarbeitung von 3D-Daten zur Verfügung. Die Lösung eignet sich für Anwendungsszenarien wie Fabrik- und Anlagenwartung, Beweisfotoaufnahmen an polizeilichen Tatorten sowie Dokumentation von Schäden für Versicherungen. Die Kamera hat je nach Auflösung und Umgebungsbedingungen einen Einsatzbereich von 16 cm bis 10 m. Sie ist für den Außeneinsatz geeignet und kann in das FZ-M1 Standardmodell integriert werden.

Wärmebildkamera

Eine weitere Option ist die FLIR Lepton Mikro-Wärmebildkamera. Mobile Mitarbeiter machen damit vor Ort präzise Wärmebildaufnahmen und können diese Aufnahmen anschließend mit demselben Gerät verarbeiten – etwa durch die Verknüpfung mit anderen Geschäftsanwendungen oder dem Ergänzen von Metadaten wie QR-Codes. Die Kombination aus Wärmebildkamera und dem konfigurierbaren Panasonic Tablet eignet sich z.B. für Asset Management und Diagnosen im Automotive-Bereich.

Nutzer können das FZ-M1 beim Kauf konfigurieren, so dass sie spezielle Features wie die Kameras mit anderen Optionen, wie einem 4G LTE-Modul, GPS und einen „Dual Pass Through“ Antennen-Anschluss nach ihren Anforderungen kombinieren können. Das integrierte Business-Expansion-Modul bietet optional einen seriellen Port, LAN- und NFC-Anschlüsse, Smartcard-Leser, Barcode- und UHF RFID-Scanner, sowie Hot-Swap Akkutausch-Funktion. Standardmäßig verfügt das TOUGHPAD FZ-M1 über USB 3.0, Micro SD, Headset- und Stromanschluss sowie einen Micro-SIM-Kartenslot.

Mit 540 g Gewicht und einer Breite von 18 mm ist das TOUGHPAD leicht und schlank, dennoch robust in seiner Bauart. Es übersteht Stürze aus einer Höhe von 150 cm, ist nach IP65 staub- und wasserdicht und bleibt auch bei Temperaturen von -10 bis + 50 °C zuverlässig im Betrieb. Es verfügt über integrierte Stromspartechnologien wie Umgebungslichtsensoren. Es kann bis zu 8 Stunden (MobileMark 2014) mit seinem vom Anwender austauschbaren Standardakku betrieben werden. Der Standardakku ist nach 2,5 Stunden wieder voll aufgeladen. Mit dem optionalen Zusatz-Akku steigt die Laufzeit auf bis zu 18 Stunden (MobileMark 2014). Für alle Anwender, die einen längeren ununterbrochenen Betrieb benötigen, kann optional eine Hot-Swap-fähiges Akkutausch-Funktion im konfigurierbaren Port eingebaut werden.

Diverse Kameras

Für Anwender, die mit ihren Geräten an Live-Videokonferenzen teilnehmen oder unterwegs Bilder für Dokumentationszwecke aufnehmen wollen, bietet das FZ-M1 eine 2 MP Web-fähige Frontkamera mit Stereo-Mikrofon und eine 8 MP Rückkamera. Beide Modelle sind ab Ende August 2018 verfügbar. Das Panasonic TOUGHPAD FZ-M1mk3 Tablet ist für einen Preis ab 1.644 € (zzgl. Mwst.) erhältlich. Das Panasonic TOUGHPAD FZ-M1mk3 Value Tablet ist für einen Preis ab 1.083 € (zzgl. Mwst.) verfügbar.

