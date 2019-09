Merken Gemerkt

23.09.2019

Robuster KI-Computer für den Fahrzeugeinsatz Künstliche Intelligenz

Einen KI Rugged Computer, der die Schutzklasse IP67 erfüllt, hat Syslogic entwickelt. Er basiert auf der Jetson-TX2-Plattform von Nvidia und ist unter anderem für Anwendungen in Schienenfahrzeugen, Bau- und Landmaschinen, oder in Minenfahrzeugen geeignet.

© Syslogic

In dem KI Rugged Computer kommt Nvidias TX2i SoM (System on Module) aus der Jetson Reihe zum Einsatz. Es bildet das Herzstück des Computers und eignet sich für KI-Anwendungen in Echtzeit. Konkrete Beispiele sind die Objekt- oder Personenerkennung, autonomes Fahren, vorausschauende Wartung, optische Authentifizierung oder die Zustandsüberwachung von Maschinen oder Fahrzeugen.

Mit dem Chiphersteller Nvidia unterhält Syslogic im Rahmen des Jetson Ecosytems eine Partnerschaft. Die Robustheit des Gerätes wird durch den Verzicht auf bewegliche Teile, durch verschraubbare Steckverbinder und durch ein robustes Gehäuse erreicht, das sowohl staub- als auch wasser- und chemikalienresistent ist. Ein Gore-Tex-Belüftungselement stellt den Druckausgleich im Gehäuse sicher, wodurch die Produktlebensdauer verlängert und die Zuverlässigkeit erhöht wird. Der KI Rugged Computer eignet sich für den erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +85 Grad Celsius auf Bauteilebene. Für den Fahrzeugeinsatz verfügt der Computer über einen integrierten Ignition Controller und ein rückwirkungsfreies CAN-Interface.

Vorinstallierte Entwicklerumgebung

Sämtliche KI-Embedded-Systeme werden mit einem vorinstallierten Ubuntu-Board-Support-Package (L4T - Linux for Tegra) ausgeliefert. Zudem ist eine Entwicklerumgebung (JetPack) inklusive CUDA-Bibliotheken installiert. Für einen Einstieg in die KI-Welt dient das Nvidia Development Kit (SDK) und ein Deep Learning Framework, mit dem die Anwendungen umgesetzt werden können.

Als Schnittstellen sind integriert Display Port, active/passive CAN, ESD geschützt und isoliert, CANOpen, J1939, CFast Socket, 4x USB 2.0, 2x Ethernet 10/100/1000 MBit (M12 female x-coded), Mini PCIe Socket, Digital I/O, Analog I/O. Der Computer verfügt über LTE/UMTS/GSM, WiFi, GPS, das Betriebssystem Linux 4 Tegra (Ubuntu) und ist für den Temperaturbereich von -40 bis 85°C auf Komponentenebene ausgelegt.

