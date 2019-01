Merken Gemerkt

31.01.2019

Robuste Bedienterminals für Fahrzeuge Display

Phoenix Contact bietet mit der Produktfamilie VMT 9000 Bedienterminals für besonders raue Umgebungsbedingungen an. Basierend auf der neuen Generation der IntelAtom x7-E3950 Prozessoren wurde die Terminals speziell für die Zielmärkte Logistik sowie Land- und Baumaschinen entwickelt.

© Phoenix Contact

Die Geräte weisen ein kompaktes und robustes Gehäuse auf, um in härtesten Umgebungen zuverlässig zu funktionieren. In der Schutzklasse IP66 steht dem Anwender ein Industrie-PC mit industrietauglichem Touch-Display in den Größen von 10 bis 15 Zoll als resistiver oder PCAP-Touch zur Auswahl. Dabei können die Displays auch bei Sonneneinstrahlung abgelesen werden. Vier frei belegbare Funktionstasten stehen bei der Integration in bestehende Kundenapplikationen zur Verfügung. So kann das Gerät auch in rauen Industrieumgebungen über mehrere Jahre als Bedieneinheit auf Fahrzeugen oder für den maschinennahen Einsatz verwendet werden.

Die Bedienterminals besitzen ein Weitbereichsnetzteil (9 bis 60 VDC), flexible WLAN- oder Bluetooth- Anbindung sind für den Temperaturbereichen von -30°C bis +60°C ausgelegt. Weitere Features, wie die Benutzererkennung über RFID, eine integrierte USV für das unterbrechungsfreies Arbeiten, auch wenn Staplerbatterie getauscht wird, oder ein LTE/GPS-Modul sind ebenfalls verfügbar.

