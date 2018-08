Merken Gemerkt

21.08.2018

Reproduzierbares Stören von CAN (FD) Netzwerken Messen und Testen

Für das reproduzierbare Stören von CAN (FD) Netzwerken bietet Vector die Hardware VH6501 an. Das Gerät ist zusätzlich eine Netzwerkschnittstelle für CANoe. Diese Kombination aus Störfunktionalität und Schnittstelle ermöglicht Testaufbauten für Konformitätstests.

© Vector Informatik

Die VH6501 Hardware erlaubt Testingenieuren und Entwicklern vielfältige digitale und analoge Störungen präzise und reproduzierbar in CAN (FD) Netzwerken zu erzeugen. Zum einen dient VH6501 dem Testwerkzeug CANoe als normale Netzwerkschnittstelle. Zum anderen wird die Störfunktionalität über die in CANoe integrierte Programmiersprache CAPL (Communication Access Programming Language) angesteuert. Durch diese enge CANoe Anbindung sind Testaufbauten mit Restbussimulation laut Anbieter sehr einfach und ohne zusätzliche Hardware realisierbar.

Über die CAPL-API konfigurieren Anwender bei analogen Störungen Kurzschlüsse in den CAN-Signalleitungen, das Vertauschen der Leitungen sowie das Modifizieren von R/C-Netzwerkparametern. Bei digitalen Störungen lassen sich nahezu beliebige digitale Störsequenzen und umfangreiche Auslösebedingungen definieren.

Das exakte visuelle Darstellen der von VH6501 erzeugten Störungen und das der Reaktionen im CAN (FD) Netzwerk kann optional mit der Software CANoe Option .Scope und der dafür nötigen Hardware erfolgen. Dies ermöglicht eine genaue Analyse der Ereignisse und hilft VH6501 Anwendern beim Erstellen eigener Tests.

