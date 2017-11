Merken Gemerkt

27.11.2017

Release 9.1. von COQOS SDK ist ASIL-B-konform Software-Entwicklung

Von OpenSynergy ist die Virtualisierungs-Plattform COQOS SDK v9.1. verfügbarm die auf dem ASIL-B konformen COQOS Hypervisor basiert. Er bietet Interferenzfreiheit entsprechend den Vorgaben des Industriestandards ISO 26262 und ermöglicht damit die Integration von Systemen mit unterschiedlicher Kritikalität.

COQOS SDK erleichtert es, dem ASIL-B-Standard entsprechende Anwendungen mit Lösungen für Mehrzwecksysteme auf einer Plattform gemeinsam auszuführen, da der Hypervisor entsprechend dem sicherheitsorientierten Software-Entwicklungsprozess und der Toolchain von OpenSynergy entwickelt wurde.

Der Kern des COQOS SDK ist der COQOS Hypervisor. Er bietet hohe Effizienz und funktionale Sicherheit für die spezifischen Anforderungen von Automobilanwendungen. Dafür erstellt er virtuelle Maschinen (VMs), die Mehrzweck-Betriebssysteme wie Linux oder Android und Echtzeit-Betriebssysteme hosten können. Funktionen mit unterschiedlichen Anforderungen an Echtzeitverhalten oder mit unterschiedlichen Sicherheitsansprüchen können dadurch auf einem System-on-Chip (SoC) integriert werden. Darüber hinaus sorgt der COQOS Hypervisor für Interferenz-Freiheit und kontrollierte Kommunikation zwischen den VMs.

Der COQOS Hypervisor wurde gemäß den ASIL B-Anforderungen der ISO 26262: 2011 als Safety Element out of Context (SEooC) entwickelt. Ein SEooC ist ein sicherheitsbezogenes Element, das nicht für ein bestimmtes System oder Fahrzeug entwickelt wurde. OpenSynergy arbeitet daran, hierfür eine formale Zertifizierung zu erhalten. Die ISO 26262 gilt für elektrische und / oder elektronische (E / E) Systeme in der Pkw-Serienproduktion. Bei der hier genannten Sicherheit geht es um funktionale Sicherheit, die sicherstellt, dass die Entwicklung von Produkten frei von unangemessenen Risiken ist. Der Standard geht davon aus, dass bei richtiger Anwendung der Entwicklungs-Tools auf ein zuverlässiges Ergebnis vertraut werden kann.

Die Integration von COQOS SDK in eine Komponente oder ein nach ISO26262 entwickeltes System wird vom COQOS Safety Kit unterstützt. Das Safety Kit enthält ein Sicherheitshandbuch, das beschreibt, wie der Hypervisor sicher verwendet werden kann. Es enthält den Nachweis der Einhaltung von ASIL-B-Anforderungen und zusammenfassende Berichte über den Entwicklungsprozess, die Tool-Confidence-Analyse und Testergebnisse.

