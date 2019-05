Merken Gemerkt

Merken

06.05.2019

Relais zum Abschalten hoher Ströme Stromversorgung

TE Connectivity kündigt ein Battery Disconnect Relay 12V (BDR 12 V) für Hochstromanwendungen in PKWs an. Dieses Produkt erweitert das Angebot des Herstellers an Hochstromrelais, die neben den Automotive-Anwendungen auch für den Industriebereich geeignet sind.

© TE Connectivity

Mit dem BDR 12 V Relais bietet TE ein bistabiles Hochstromrelais, das laut Anbieter speziell zur Abschaltung höherer Ströme eingesetzt werden kann. Das Relais kann mit den Abmessungen von 50mm x 50mm x 26mm und einem Gewicht von 125g einen Dauerstrom von 200A bei 85°C führen. Die Spitzenstromfähigkeit reicht bis 3000A und die maximale Schockbelastung 150g.

Neben der Trennung bzw. Zuschaltung von Fahrzeug-Batterien zählen zu den typischen Anwendungen für das BDR 12V elektrische Heizelemente. Außerdem können Motoren und Pumpen geschaltet werden. Das Hochstromrelais ist auch für Start-Stopp-Anwendungen geeignet.

zu TE Connectivity