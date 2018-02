Merken Gemerkt

Merken

31.01.2018

Raddrehzahlsensoren im neuen Gehäuse Sensor

Allegro MicroSystems Europe bietet ein neues Gehäuse für seine Raddrehzahlsensoren an. Das vergossene Gehäuse enthält ein Hall-Effekt-IC, ein Seltenerd-Pellet und einen Hochtemperatur-Keramikkondensator. Der Baustein ATS688LSN ist eine Lösung für digitale True Zero-Speed Zahnradsensoren in 2-Draht-Anwendungen in Fahrzeug- oder Zweirad-Bremssystemen.

Die Kombination aus IC und Magnet umfasst ein Hall-IC mit zwei Elementen und Signalverarbeitung, die auf die differentiellen magnetischen Signale reagiert, die durch einen rotierendes ferromagnetisches Target erzeugt werden. Das IC enthält eine Kompensationsschaltung, die Beeinflussungen durch Magnetversatz und Systemabweichungen beseitigen soll. Die digitale Verarbeitung des Analogsignals sorgt für den Betrieb bis zum Stillstand.

Kalibrierungsalgorithmen passen die Verstärkung und den Offset beim Einschalten an, was zu luftspaltunabhängigen Schaltpunkten führt, die Ausgangsgenauigkeit verbessert und die Auswirkung von Systemschwankungen abschwächt, wie z.B. Vibrationen des Targets und plötzliche Änderungen des Luftspalts. Der geregelte Ausgangsstrom ist für den 2-Draht-Betrieb konfiguriert.

Der ATS688LSN wird im bleifreien 3-Pin Back-Biased SIP-Gehäuse (Endung -SN) mit verzinntem Leadframe ausgeliefert. © Allegro MicroSystems Europe

weitere Informationen