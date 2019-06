Merken Gemerkt

27.06.2019

Radarsystem arbeitet im 77-Gigahertz-Bereich Fahrerassistenz

Ein neues Nahbereich-Radar hat Continental für die präzise Erfassung des Fahrzeugumfelds entwickelt. Anstelle der bislang verwendeten 24-Gigahertz-Technologie arbeitet diese Radargeneration mit 77 GHz. Das bedeutet, dass der Radarsensor die Umgebung in einer deutlich höheren Auflösung und Trennschärfe als bislang erfasst und andere Verkehrsteilnehmer oder Hindernisse noch genauer detektieren kann.

Die lückenlose und hochauflösende Umfelderfassung mit Hilfe der 77-GHz-Nahbereich-Radar-Technologie wird die Grundlage für künftige Assistenzsysteme sein – insbesondere im Zusammenhang mit dem automatisierten und autonomen Fahren. Mit den Daten der Radar-Generation lässt sich beispielsweise auch ein Ausweichassistent realisieren. Dieses System lässt das Fahrzeug bei einem plötzlichen Ausweichmanöver dorthin lenken, wo keine Gefahr einer Kollision besteht. Aufgrund des rundum detektierten Umfelds des Fahrzeugs weiß der Ausweichassistent exakt, welche anderen Verkehrsteilnehmer mit welcher Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit in der Nähe sind – und kann die Lenksignale entsprechend beeinflussen. Auch dieses Sicherheitssystem ist ein weiterer Baustein der Vision Zero. © Continental AG

Der 77-GHz-Sensor erkennt Bewegungsrichtungen und Geschwindigkeiten exakter, als das im bisher genutzten 24-GHz-Bereich möglich ist. Außerdem wird die Integrationsdichte weiter erhöht. Dadurch können die Einzelkomponenten des Systems, wie zum Beispiel Antenne und der Hochfrequenz- (HF) Chip, jetzt auf weniger Bauraum untergebracht werden, so dass der Sensor kompakter wird. Und dies wiederum erleichtert den Einbau im Fahrzeug auch dort, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht.

Neue Sicherheitsfunktionen

Für eine nahezu lückenlose 360-Grad-Umfeldüberwachung des Fahrzeugs können vier der Radarsensoren jeweils an den vier Karosserieecken positioniert werden. Bereits heute bilden solche Radarsysteme die sensorische Grundlage für diverse Fahrerassistenzsysteme, etwa die Erfassung des toten Winkels jeweils rechts und links schräg neben dem Fahrzeug, die Detektion des Umfelds für den Spurwechselassistenten, die Beobachtung des Quer- und Kreuzungsverkehrs für den Kreuzungs- oder Notbremsassistenten sowie die Überwachung des Bereichs hinter dem Fahrzeug für ein sicheres Aussteigen. So wird zum Beispiel verhindert, dass sich die Tür öffnen lässt, falls sich von hinten ein anderes Fahrzeug oder ein Radfahrer nähert.

Dank der höheren Auflösung und präziseren Erfassung der neuen Radargeneration lassen sich nun noch weitere Funktionen umsetzen. Dazu gehören der Rechtsabbiegeassistent für Pkw, der die Sicherheit beim Abbiegen erhöht und vor allem in unübersichtlichen Situationen im Stadtverkehr eine Unterstützung für den Autofahrer darstellt. Die neue Generation der Radarsensoren kann einen Radfahrer erfassen, der sich von rechts hinten dem Fahrzeug nähert. Falls der Autofahrer nach rechts abbiegen möchte, während der Fahrradfahrer gerade im Begriff ist, an der rechten Seite des Fahrzeugs vorbeizufahren, greift der Rechtsabbiegeassistent ein. Für Autofahrer ist diese riskante Situation, trotz Schulterblicks nach hinten, nicht immer zu erkennen. Erkennen die Radarsensoren in einem solchen Fall den Radfahrer, geben sie ein entsprechendes Signal an die Bremse aus und das Auto stoppt – ehe es zu einem Zusammenprall mit dem Radfahrer kommt. Diese Sicherheitsunktion schützt auch Fußgänger und Rollerfahrer.

Weniger Abbiegestress und mehr Sicherheit

Der Rechtsabbiegeassistent unterstützt den Autofahrer in der oft unübersichtlichen Situation des Rechtsabbiegens, und er schützt andere Verkehrsteilnehmer, die sich im Bereich rechts neben dem Fahrzeug aufhalten. Continental bietet mit diesem Assistenzsystem eine weitere Technologie an, die zur Realisierung der Vision Zero, also dem unfallfreien Straßenverkehr der Zukunft beiträgt. Zudem leistet die Technik bereits jetzt, was in Euro NCAP-Sicherheitsszenarien ab 2022 verlangt wird: Eine weitere Verbesserung des Schutzes für Fußgänger und Radfahrer. Ein Rechtsabbiegeassistent für Pkw, so ergab eine Auswertung der Continental-Unfallforschung, könnte fünf Prozent aller Unfälle mit getöteten oder schwerverletzten Radfahrern in Deutschland (in Japan sieben Prozent, in den USA 8,5 Prozent aller Unfälle mit getöteten Radfahrern) und weitere sechs Prozent der Unfälle, bei denen Radfahrer leicht verletzt werden, verhindern helfen.

Im Lkw-Bereich ist der Einbau von Abbiegeassistenten ab 2020 für alle neuen Fahrzeugtypen EU-weit Pflicht. Die Dringlichkeit dieser Regelung verdeutlichen die Zahlen: Mithilfe des Rechtsabbiegeassistenten bei Lkw könnten allein in Deutschland 36 Prozent aller Unfälle, bei denen ein Radfahrer getötet wird, verhindert werden.

