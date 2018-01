Merken Gemerkt

30.01.2018

Qt und Green Hills kooperieren bei Automotive-HMI-Plattformen Digitales Cockpit

The Qt Company und Green Hills Software kündigen eine Zusammenarbeit an, um Entwicklungsplattformen für Mensch-Maschine-Schnittstellen integrierter digitaler Cockpits in Fahrzeugen bereitzustellen, die für den Serieneinsatz gedacht sind.

Das digitale Cockpit im Automotive-Bereich umfasst den Großteil der HMI-Systeme in heutigen vernetzten Fahrzeugen, die aus verschiedenen Systemen mit unterschiedlichen Sicherheitsstufen bestehen. Darüber hinaus basieren Instrumentencluster aufgrund von Sicherheitsanforderungen auf Betriebssystemen, die höhere Sicherheitsstandards abdecken als solche, die in allgemeinen Infotainment-Systemen im Fahrzeug verwendet werden. Diese unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen in Kombination mit verschiedenen Betriebssystemen erschweren es den Entwicklern, ein einheitliches Cockpit zu schaffen.

Um diese Herausforderung zu bewältigen, hat Qt sein plattformübergreifendes Qt Automotive Suite Framework mit den Integrity Multivisor Virtualisierungslösungen von Green Hills kombiniert. Damit ist laut Anbieter die Integration unterschiedlicher HMI-Schnittstellen über mehrere Betriebssysteme hinweg auf unterschiedlichen Sicherheitsebenen in ein Multicore-System möglich. Gleichzeitig sollen die höchsten Automotive-Sicherheitsstandards beibehalten werden.

Green Hills Integrity-Echtzeitbetriebssystem ist eine Laufzeitbasis für sicherheitskritische Software in den Bereichen Industrie, Avionik, Medizintechnik, Automotive und Bahntechnik. Als optionaler RTOS-Dienst führt die Integrity Multivisor Secure Virtualization Extension sicher High-Level-Betriebssysteme wie Linux und Android neben echtzeitkritischen Anwendungen aus, die Daten- und Betriebssicherheit erfordern.

Integrity RTOS ermöglicht zusammen mit dem Qt Safe Renderer die ISO-26262-Zertifizierung sicherheitskritischer Anzeigeelemente. Darüber hinaus ermöglicht der Qt Safe Renderer als Teil der Qt Automotive Suite den Einsatz eines einzigen User-Interface-Toolkits, um digitale Cockpits über alle HMI-Anforderungen hinweg unabhängig von Sicherheitsanforderungen entwerfen, erstellen und testen zu können. Qt ist ein Framework, das es Entwicklern ermöglichen soll, sowohl Instrumentencluster als auch Mittelkonsolen mit einem einzigen Toolkit zu erstellen.

