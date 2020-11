Merken Gemerkt

24.11.2020

Prüfsystem für Hochvoltbatterien Hochvoltbatterietest

Das von Digatron und DSA konzipierte Prüfsystem für Hochvoltbatterien erfüllt die aktuellen vom Markt geforderten Standardfunktionalitäten und ist darüber hinaus kundenspezifisch erweiterbar. Beide Unternehmen können zum Thema Batterietest und -diagnose auf ihre langjährige einschlägige Branchenexpertise zurückgreifen und mit dem Hochvoltbatterietestsystem eine Komplettlösung aus einer Hand anbieten.

Professionelle Lösung für die Prüfung und Inbetriebnahme von Hochvoltbatterien. © DSA Daten- und Systemtechnik GmbH / © Digatron Power Electronics GmbH

Die Hochvoltbatterie ist die kostenintensivste und technisch sensibelste Komponente eines Elektrofahrzeugs. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass vor dem Verbau der Batterie in das Fahrzeug alle sicherheitsrelevanten Mechanismen getestet und die Ergebnisse revisionssicher dokumentiert werden. Um spätere Schäden an Batterie und Fahrzeug zu vermeiden, erfolgen wichtige Prüfungen wie der Überladungs- und Überhitzungsschutz sowie der Test auf mechanische Unversehrtheit. Die Sicherheitsmechanismen des Batterie-Management-Systems (BMS) werden ebenso verifiziert wie die Firmware, damit unter dem Aspekt der effizienten Montage beim Verbau in das Elektrofahrzeug die passend konfigurierte Batterie bereitsteht.

„Der wachsende Markt der Elektromobilität führt dazu, dass Automobilhersteller und -zulieferer vor der Aufgabe stehen leistungsstarke Systeme für den Hochvoltbatterietest zu identifizieren und diese zu integrieren. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit dem gemeinsam mit Digatron entwickelten Prüfsystem eine auf die Anforderungen unserer Kunden optimal zugeschnittene Lösung anbieten können“, erklärte Michael Kohlhaas von DSA.

