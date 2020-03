Merken Gemerkt

Merken

09.03.2020

Programmierbares Display mit optionalem Touchscreen Cockpit

Das programmierbare Display MultiViu Compact 7 von Continental ist jetzt als Serienprodukt verfügbar. Die Primärinstrumentierung mit 7 Zoll großem Display und optionalem Touchscreen ist vielseitig einsetzbar, zum Beispiel in Bau- und Landmaschinen ebenso wie in Motorrädern und Kleinbussen.

© Continental

Horizontal verbaut dient das Display als kompakte Alternative zum Kombiinstrument und zeigt Fahrzeuginformationen wie Geschwindigkeit oder Tankfüllstand an. Hochkant wird es zum zweiten Gerät für zusätzliche, nicht fahrrelevante Informationen und kann die praktische Menüführung übernehmen. In der Variante mit Touchdisplay erinnert das MultiViu Compact 7 an moderne Smartphones – und lässt sich intuitiv bedienen. Was genau in beiden Einsatzfällen auf dem Display zu sehen ist, entscheidet der Hersteller. Continental stellt eine Programmierumgebung bereit, mit der er die Applikationen selbst entwickelt und an seine individuellen Anforderungen anpasst. Dabei unterstützen die Experten von Continental mit Trainings und Vor-Ort-Support bei Bedarf. Auch die 24 seitlichen Leuchtsymbole, die weiteren Platz für Informationen bieten, sind frei konfigurierbar. Darüber hinaus lässt sich das Deckglas kundenspezifisch gestalten – inklusive Logo.

Besonderen Wert haben die Entwickler von Continental auf ein helles Display gelegt, das auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen, etwa unter starker Sonneneinstrahlung, lesbar bleibt. Das Display besteht aus Echtglas und ist dadurch besonders kratzfest und robust. Zudem ist es wasser- und vibrationsfest. Ausgeschaltet hat es eine schwarze, homogene Oberfläche (Black-Panel-Design) und fügt sich so harmonisch in das Innenraumkonzept ein. Es kann in einem Arbeitstemperaturbereich von -30°C bis +70°C eingesetzt werden. Zwei CAN-Anschlüsse, ein Videoeingang sowie mehrere digitale oder analoge Ein- und Ausgänge sind integriert.

