04.04.2018

Programmierbare OEM-Netzteile für Testsysteme Stromversorgung

CompuMess Elektronik bringt die programmierbaren Netzteile der Firma Camtec für den Bereich von 0 bis 400 VDC. Ohne Displays und Einstellknöpfe sind die Geräte laut CME prädestiniert für den Einbau in Schaltschränken und Anlagen, wo ein manueller Zugriff auf Einstellungen vermieden werden soll.

© CME

Die Geräte sind seriell und parallel schaltbar. So sind Gesamtleistungen bis über 100 kW auch mit Redundanz möglich. Die Systeme sind skalierbar durch Module bis 3000 W für Rackmontage oder Hutschienengeräte ab 10 W. Auch Festspannungen sind möglich. Die Spannungs- und Strom-Programmierung der Netzteile erfolgt analog in Echtzeit, optional digital. Analoge Monitorausgänge für Spannung und Strom ermöglichen auch die Kontrolle in Echtzeit. Besonders schnelle Spannungsabfälle lassen sich unter allen Lastbedingungen durch eine Senkenoption realisieren. U/I Kennlinien gehen vom Nulldurchgang bis zum vorgegeben Sollwert ohne Leistungsüberschwinger.

Die Geräte sind auf Wunsch interlockfähig durch Abschalt-Sicherheit nach Level 3 (SIL03 inhibit safety shutdown) z.B. für CO2-Laser. Gängige Zulassungen nach CE, EN, UL, VDE, z.B. EN 60950-1 liegen vor, und die EMV Normen der Klasse B werden erfüllt. Kühlkonzepte für alle Einbaulagen im Raum und ein Zubehörprogramm zum Umpolen von Motoren, Parallelschalten, Eingangsstrombegrenzer und zur Montage erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Typische Anwendungsgebiete sind Test- und Prüfsysteme für Automotive, Halbleiterindustrie, Luftfahrt, Medizin, Prozessüberwachung in der Fertigung und Qualitätskontrolle.

Neben der Simulation bis 600 VDC von Batterien, Brennstoffzellen der E-Mobilität, sind mit Konstantstrom Betrieb auch Ladegeräte für Li/NiCad und zukünftige Technologien verfügbar. Der Konstantstrom eignet sich auch für Beleuchtungsanwendungen.

